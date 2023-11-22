Несмотря на дождь и снег, как ВСУ, так и оккупанты продолжают атаки: впрочем, есть исключение – анализ ISW
Источник:ISW
В Украине ухудшилась погода. Ударил мороз, идут дожди и снег. Однако, несмотря на это, как наши защитники, так и оккупанты продолжают вести наступательные действия на Юге и Востоке.
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны. В то же время аналитики отметили, что все же есть определенные сложности.
Читайте также В ISW проанализировали влияние погоды на ход боевых действий
"Трудности с использованием беспилотников"
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань 20 ноября заявил, что из-за плохих погодных условий российские обстрелы правого берега уменьшились.
Пресс-секретарь 14-й отдельной механизированной бригады 21 ноября сообщила, что оккупационные войска продолжают штурмовать Купянское направление, несмотря на снег и мороз. Надежда Замрига добавила, что количество вражеских атак, скорее всего, уменьшится из-за погодных условий. Впрочем, полностью захватчики не прекратят наступательные операции.
Необходимость укрепления украинских возможностей перед зимним периодом недавно отметил Владимир Зеленский во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.
В ISW добавили, что 20 и 21 ноября российские милблогеры заявили, что как российские, так и украинские войска испытывают трудности с использованием БПЛА, в частности для корректировки артиллерийского огня, при плохих погодных условиях на всем фронте.
Также милблогеры страны-агрессора утверждали, что грязи затрудняют движение транспортных средств. Впрочем, оккупанты и Силы обороны продолжают маневрировать и действовать по всем направлениям.
ISW продолжает оценивать, что морозные погодные условия зимой, вероятно, будут побуждать к возобновлению более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки,
– подытожили аналитики.
Обратите внимание Россияне контрнаступают на Юге и под Бахмутом: как за неделю изменилась карта фронта
Как погода влияет на ситуацию на фронте
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что на работу авиации будут влиять погодные условия. От них существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов.
- Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления отмечал, что если пойдут дожди, то как украинским воинам, так и оккупантам будет довольно-таки трудно применять технику.
- В британской разведке отметили, что наступление холодов вряд ли приведет к серьезным изменениям на передовой.
- Кстати, накануне аналитики ISW писали, что из-за смены погоды на более осеннюю, дождливую боевые действия замедлились. Впрочем, это вряд ли остановит российские или украинские атаки.