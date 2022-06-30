Во Львове зафиксировали исторический температурный рекорд

Синоптики 30 июня зафиксировали абсолютный температурный рекорд во Львове. Столбик термометра достиг 34 градусов Цельсия, что является самым высоким показателем для этого дня за последние 80 лет.

Во Львовском гидромедцентре отметили, что такого зноя в городе в последний день первого месяца лета не фиксировали за всю историю наблюдений. В последний раз рекордная максимальная температура 30 июня была побита в 1994 году – тогда температура воздуха во Львове достигла 31,6 градуса тепла, что на 2,4 градуса меньше , чем в этом году.

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Экстремальная жара во Львове

Отмечается, что исторический температурный максимум во Львове в четверг гидромедцентр зафиксировал по состоянию на 16:00 по Киеву. Именно в это время температура воздуха выросла до невиданных ранее 30 июня 34 градусов Цельсия.

К слову, уже завтра, 1 июля, синоптики прогнозируют, что максимальная температура воздуха во Львове и области может составлять от 34 до 36 градусов тепла.

Немного "освежить" ситуацию в регионе, вероятно, помогут кратковременные грозы, которые продолжатся и в эти выходные. Однако существенного похолодания в ближайшие дни ожидать не стоит – метеорологи прогнозируют жару не только во Львовской области, но и в остальных областях Запада Украины.

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Температурные рекорды в Европе

Кстати, волна аномально высоких температур накрыла Западную и Центральную Европу еще в середине июня. Во Франции и Испании, в частности, невероятная жара повлекла за собой лесные пожары.

Во французском городе Писсос 18 июня столбик термометра достиг невиданных за всю историю наблюдений 43,4 градуса Цельсия – в регионе объявили красный уровень опасности. Тем временем на северо-востоке Испании температура воздуха в тот же день выросла в среднем до 42 градусов тепла, а в Сан-Себастьяне температурный максимум составил 43,5 градуса по Цельсию.

Добавим, что всего во Франции 18 июня было побито сразу 203 месячных температурных рекорда, а также 18 рекордов жаркой погоды, фиксировавшихся в любой день года за всю историю наблюдений. Страна продолжает подвергаться экстремальной засухе.