Зима в Украине: какой будет погода 1 декабря – ударят ли сильные морозы и будет ли идти снег

На прошлой неделе часть Украины засыпало снегом. Кроме того, усилился мороз. До зимы осталось всего несколько дней.

Какой будет погода 1 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на 1 декабря в Украине

По прогнозу Кибальчича, в воскресенье, 1 ноября на Юго-Западе будут дожди и мокрый снег. Тем временем остальной территории Украины без осадков.

Ветер восточный/юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, в южных и центральных областях порывы, 15 – 20 метров на секунду.

Температура воздуха ночью -1 – +4 градуса, днем +1 – +6 градусов, в южных областях и Крыму +4 – +9 градусов,

– отметил метеоролог.

Прогноз погоды на последнюю неделю осени