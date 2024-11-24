Какой будет зима в Украине: ждать ли аномального тепла

В течение последних лет зимы в Украине стало значительно теплее, чем в 1960 – 1980 годах. Температура января уже повысилась на 3 градуса, ожидается еще больше.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Вера Балабух в интервью "Говорит Суханов", сообщает 24 Канал.

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Погода на зиму в Украине

Метеоролог отметила, на протяжении последних лет зимы в Украине стали значительно теплее, чем были в 60 – 80-х прошлого века.

Особенно теплым стал январь. Мы видим, что его температура повысилась где-то на 3 градуса. А если мы ожидаем, что в этом году будет еще на 2 градуса выше, – это +5 градусов, то это практически такая температура, как наблюдается в конце ноября,

– подчеркнула Вера Балабух.

Добавила, если говорить о Киеве, температура может уже быть в пределах ± 5 градусов. По мнению экспертов это довольно-таки неплохо.

В то же время Балабух подчеркнула, стоит иметь в виду, это не означает, что обязательно в течение этого периода будут такие высокие значения температуры. Сейчас речь идет о так называемых климатических прогнозах, – какая погода будет преобладать в течение этого периода.

Например, примерно 60% дней будут выше нормы, теплее,

– подчеркнула метеоролог.

Добавим, ранее в интервью 24 Каналу Вера Балабух рассказывала, в целом ожидается, что зима в Украине будет теплой. Средняя за сезон температура воздуха может превысить норму на 2 градуса. Однако резкие понижения температуры и заливы арктического холода также возможны.

Прогноз погоды на трое суток