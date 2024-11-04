Зимой возможны резкие понижения температуры и вторжение арктического холода, – метеоролог
Ожидается, что эта зима в Украине будет теплой. Однако возможны резкие снижения температуры и вторжение арктического холода.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
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Прогноз погоды на зиму в Украине
По словам эксперта, в этом году зима в Украине ожидается теплой. Так, средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше нормы.
Кстати, на протяжении последних лет в Украине отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой. За последние 30 лет она стала теплее почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году, отметила метеоролог.
Несмотря на то, что температура воздуха зимой ожидается выше нормы, резкие снижения и вторжение арктического холода также возможны,
– подчеркнула Вера Балабух.
Метеоролог также отметила, что самая низкая температура воздуха зимой в Украине наблюдается в восточных областях и на высокогорье Карпат.
"Вероятно, что и этот год не будет исключением. Но спрогнозировать сейчас, будут ли в этом регионе 30-градусные морозы и где, – невозможно. Пока что мы видим, что в этом году для Востока страны характерна аномально высокая температура воздуха", – сказала Балабух.
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Погода на ноябрь 2024 года
- Метеоролог также рассказала, что по данным расчетов мировых прогностических центров, средняя за ноябрь температура воздуха в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.
- Вера Балабух отметила, о том, когда будут осадки, какую они будут иметь интенсивность и продолжительность, можно сказать только за 5 суток. Поэтому спрогнозировать сейчас, будут ли в ноябре сильные и затяжные дожди, – невозможно.
- Кроме того, эксперт отметила, температура воздуха постепенно снижается, как и обычно в этот период. Поэтому существенное повышение средней за сутки выше +15 градусов маловероятно.