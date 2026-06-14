Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какие регионы накроет непогода?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Украины. В понедельник, 15 июня, Днепропетровскую, Запорожскую области и Крым накроет непогода.

Днем сильные ливни пройдут также в восточных областях. В Укргидрометцентре отметили, что в отдельных районах ожидается сильный град, а ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду.

Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– заявили в Укргидрометцентре.



Непогода в Украине 15 июня / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

В КГГА сообщили, что 14 июня и до конца суток в Киеве и области пройдут сильные грозы. Синоптики рекомендуют во время ливня не стоять возле рекламных щитов или линий электропередач.

В течение 14–16 июня в Украине будет преобладать нестабильная погода. Ночью осадков будет немного, однако днем в ряде регионов прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

В западных и большинстве северных областей, а также в течение 15–16 мая на большей части территории страны ожидается несколько более прохладная погода. Но исключением останутся южные регионы, где традиционно теплее.