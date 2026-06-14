Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Які регіони накриє негода?
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на території України. У понеділок, 15 червня, Дніпропетровську, Запорізьку області та Крим накриє негода.
Вдень потужні зливи пройдуть також у східних областях. В Укргідрометцентрі зазначили, що в окремих районах очікується сильний град, а вітер дутиме зі швидкістю до 20 метрів за секунду.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– заявили в Укргідрометцентрі.
Негода в Україні 15 червня / Карта Укргідрометцентру
Що ще відомо про погоду в Україні?
У КМДА повідомили, що 14 червня та до кінця доби у Києві та області пройдуть потужні грози. Синоптики рекомендують під час зливи не стояти біля рекламних щитів або ліній електропередач.
Упродовж 14 – 16 червня в Україні переважатиме нестійка погода. Вночі опадів буде небагато, однак удень у низці регіонів прогнозують короткочасні дощі та грози.
У західних і більшості північних областей, а також упродовж 15 – 16 травня на більшій частині території країни очікується дещо прохолодніша погода. Але винятком залишатимуться південні регіони, де традиційно тепліше.