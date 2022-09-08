Погоны из картона: в ВСУ поделились находками "второй армии мира"

Похоже, у российской армии серьезные проблемы с обеспечением. Если раньше в сети публиковали фото "скромных" сухпайков или изношенной формы, то на этот раз дошло до картонных погонов.

Картонные погоны для россиян

Захватчиков удачно вытесняют и уничтожают, а находки, которые они оставляют за собой, не могут не удивлять. В Генеральном штабе ВСУ опубликовали погоны из картона – захватчики в принципе ни на какие другие не заслуживают.

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Стоит отметить, что погоны принадлежали не кому-нибудь, а подполковнику "элитных" российских десантников Дмитрию Барарю.

Погоны из картона для подполковника ВДВ – схоже с логистикой у россиян не очень. Из рубрики "вторая армия мира" – бутафория,

– иронизируют защитники.

На каком направлении нашли находку, в ВСУ не указывают. Но с логистикой у россиян изначально на всей линии фронта было не очень, а теперь, после активного наступления – тем более.



Картонные погоны оккупантов / Фото Генштаб ВСУ

В сети шутят, что такие как раз хорошо клеить на полиэтиленовые пакеты.

Повеселила находка и украинцев, которые в комментариях к публикации продолжили смеяться над "второй армией мира":

"Погоны из картона, гроб из полиэтилена. Чего заслужили. Точнее, до чего дослужились",

"И как он их обмоет? Хотя, похоже, даже не успеет...",

"Какая армия такие и погоны",

"Ну да, а что. Маршал фанерный, президент болен на всю голову, погоны картонные. Все же логично и "по плану".

Только за последние сутки ВСУ уничтожили 640 оккупантов

Украинские защитники начали контрнаступление на северо-востоке.

Продолжающееся в Херсонской области наступление ВСУ заставило российские войска сосредоточиться на Юге, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.

Так, украинские воины продвинулись на 20 километров вглубь и отвоевали около 400 квадратных километров оккупированной территории.

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