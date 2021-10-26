Погорели на взятке: НАБУ направило в суд дело о попытке подкупа главы Госгеокадастра
Источник:НАБУ
Дело о попытке подкупа экс-главы Госгеокадастра Романа Лещенко направили в суд. Обвиняемыми проходят исполняющий обязанности начальника одного из управлений Госгеокадастра и лицо-посредник.
НАБУ и САП начали расследование после того, как поступило заявление от самого Лещенко. Он сообщил, что ему предлагают взятку.
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Общая сумма взятки должна была составить 170 тысяч долларов
Обвиняемых поймали в декабре 2020 года прямо на горячем – когда они передавали главе Госгеокадастра деньги. Мужчины отдавали 25 тысяч долларов. Первую часть средств – 26 тысяч 900 долларов взяточники занесли еще в ноябре.
Общая сумма, которой планировали подкупить Лещенко, – значительная – 170 тысяч в американской валюте. За эти деньги глава ведомства должен был издать приказы о назначении земельных участков для подставных лиц.Обратите внимание! С декабря 2020 года Роман Лещенко занимает пост министра аграрной политики и продовольствия Украины.
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Коротко о последних громких случаях взяточничества в Украине:
- Ранее депутату Полтавского горсовета объявили подозрение во взяточничестве. Злоумышленники пытались организовать коррупционный механизм при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство.
- На получении 2 тысяч долларов взятки поймали руководителя подразделение одного из департаментов КГГА.
- Под суд пойдут и двое налоговиков из Тернопольской области. Они за вознаграждение помогали компании-застройщику.