Поговорил с Зеленским и звонил депутатам, – Аваков рассказал, как уходил в отставку
Источник:"Украинская правда"
Арсен Аваков заявил, что в разговоре об отставке президент Владимир Зеленский предложил ему "заняться другой работой". По словам экс-министра, глава государства назвал несколько конкретных позиций.
На это бывший глава МВД ответил, что хочет отдохнуть и попросил подождать. Он пояснил, что не имеет желания "идти в эту систему исполнительной власти, которая сейчас выстраивается".
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Я договаривался с депутатами, чтобы голосов хватило для отставки. Вечером обзванивал всех руководителей групп, говорил: "Слушайте, надо дать голоса". Это, конечно, было очень смешно,
– сказал Аваков.
Экс-министр также отметил, что разговор об отставке с президентом прошел "очень по-взрослому"Обратите внимание! Треть граждан Украины поддержала отставку Авакова с поста главы МВД.
Отставка Авакова: что известно
- Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.
- В кресле министра внутренних дел он просидел семь лет и четыре месяца.
- По подсчетам аналитиков, Аваков в должности выполнил лишь 39% обещаний.
- Верховная Рада 15 июля проголосовала за увольнение Авакова с должности.
- На его место народные депутаты назначили Дениса Монастырского.