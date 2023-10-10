Он небольшой "калибр", – Юсов сказал, как Россия использует украинского предателя-пограничника

Россия проводит дискриминационную информационную кампанию против Украины. Поэтому Кремль максимально использует украинского беглого пограничника, предавшего нашу страну.

Об этом 24 Каналу сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, отметив, что Россия будет пытаться использовать предателя прежде всего, в информационной спецоперации против Украины.

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Что известно о предателе-пограничнике

Руслан Сыровой родился в Луганске, с июня 2022 года служил пограничником-связистом на Закарпатье. Недавно оказалось, что он работал на спецслужбы России и в настоящее время предатель находится в Москве.

По предварительным данным, у предателя не было доступа к государственной тайне. Государственное бюро расследований уже заочно сообщило ему о подозрении в дезертирстве. На очереди объявление о подозрении в государственной измене.

Мог ли предатель-пограничник навредить Украине

Представитель Главного управления разведки отметил, что любые подобные факты досадны и болезненны для Украины и Сил безопасности и обороны. Хотя его персона незначительного "калибра", но все же он определенным образом пригодится России.

"Калибр" чрезвычайно невелик и навредить особо не мог,

– сказал Юсов.

Однако, отметил он, независимо от "калибра", Россия будет пытаться использовать предателя в различных спецоперациях против Украины, прежде всего, в информационной.

В ГУР сказали, мог ли предатель-пограничник навредить Украине: смотрите видео

Ведь, по его словам, кому-то нужно выйти и с серьезным выражением лица подтвердить весь бред Скабеевой, Пескова или следственного комитета России. Для этого и используют украинского предателя.

Юсов предполагает, что беглый пограничник будет расходным материалом для России. А использовав его, могут организовать имитационное покушение вроде бы со стороны Украины, после чего просто ликвидируют.

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