Уничтожены оккупанты и вражеская техника: пограничники нанесли удар по боевому потенциалу россиян
На Лиманском направлении украинские пограничники нанесли очередные потери российской армии. Им удалось уничтожить важную для противника технику.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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Какие потери наносят врагу?
На Лиманском направлении операторы беспилотников ГПСУ нанесли потери российским войскам. В результате ударов были уничтожены вражеские дроны, артиллерийские системы, автомобильная и мототехника, а также личный состав противника.
Согласно обнародованной пограничниками информации, подразделения БПЛА продолжают выявлять и поражать цели оккупационных войск, ощутимо снижая их боевой потенциал на одном из фактически самых горячих участков фронта.
Работа пограничников на Лиманском направлении: смотрите видео
Как бойцы ослабляют возможности россиян?
Кстати, по состоянию на 18 июня 2026 года потери оккупационных войск составляют 1 388 050 человек личного состава. Только за последние сутки удалось уничтожить или ранить 1 370 россиян. Также бойцы уничтожили десятки единиц техники.
"Призраки" ГУР в течение последних месяцев уничтожили логистические артерии врага, в результате украинских атак у оккупантов заблокированы пути поставок боеприпасов и топлива. Противник также замедляет перемещение резервов.
Кстати, источники 24 Канала в НАТО сообщили, что Россия с начала полномасштабной войны в Украине потеряла более 1,4 миллиона военных. Несмотря на это, в Кремле не демонстрируют никаких признаков изменения своих стратегических целей.