Пограничники Черниговщины и Сумщины подверглись массовому обстрелу со стороны России

Вооруженные силы России не перестают обстреливать Сумскую и Черниговскую области. Войска агрессора готовят по украинским регионам со своей территории.

Ночной обстрел Черниговщины

В прессслужбе Госпогранслужбы сообщили, что россияне производили обстрелы в течение 24 – 25 мая. Оккупанты ночью 25 мая обстреляли Северский район Черниговщины.

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Обстрел приграничья Черниговщины начался в 03:40 со стороны российского населенного пункта Любачене. Войска агрессора изготавливали из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм. При этом кафиры корректировали огонь с помощью дронов.

Обстрел Сумской области

Вечером 24 мая произошли обстрелы территорий Сумской области. Сообщается, что пара вражеских самолетов дважды совершала пуски неуправляемыми ракетами в направлении Шосткинского района.

У другого села Шосткинского района разорвалось 8 боеприпасов. Еще 7 мин взорвались в окрестностях населенного пункта Конотопского района Сумщины.

В оперативном командовании "Север" информировали, что 24 мая в течение часа россияне 15 раз обстреляли Сумскую область. Россияне нанесли удар по населенным пунктам Бояро-Лежачи и Толстодубово.

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Войска агрессора гонят по Северу: что известно

Вооруженные силы России пытаются усилить напряжение на Севере, откуда ВСУ их выбили в конце марта. На фоне боев на Востоке и Севере российские военные в мае увеличили количество обстрелов по Сумщине и Черниговщине. Скорее всего, цель россиян отвлечь внимание Вооруженных Сил Украины.

В последние недели оккупанты совершили несколько провокаций. В частности, 16 мая ДРГ россиян пыталась зайти в Сумскую область , однако украинские защитники остановили врага.

Также 17 мая войска агрессора начали бой на севере Шосткинского района . Но ВСУ удалось остановить кафиров и во второй раз помешать врагу прорвать украинскую границу.

Заметим, что 17 мая вооруженные силы России нанесли мощный удар по поселку Десна в Черниговской области. В результате вражеского авиаудара погибли 87 человек . Российские военные выпустили 4 ракеты, две из которых, к сожалению, добились цели.

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