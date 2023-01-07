Снайперы-пограничники остановили продвижение у Бахмута и ликвидировали вражеского командира

7 января 2023, 15:18
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Источник:

ГПСУ

Российские военные не оставляют попыток захватить Бахмут. Изо дня в день вражеские войска продолжают штурм позиций наших войск.

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны надежно защищают от российских захватчиков подступы к городу-крепости Бахмуту.

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Пограничники ликвидировали командира

Пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты противника в одном из направлений возле Бахмута. Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских защитников.

Снайперы, наблюдая за противником, вычислили руководителя подразделения. Точными выстрелами пограничники ликвидировали командира и пулеметчика. Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись.

Что известно о ситуации возле Бахмута

  • Сегодня Бахмут является одним из самых горячих мест театра боевых действий. Более того, в течение последних шести месяцев город был центром интенсивных боев. В сети показали, какие изменения за время полномасштабной войны претерпел город. Если коротко – ужасных.
  • На опубликованных спутниковых снимках видно, что от домов, где когда-то кипела жизнь, остались одни развалины. Известно, что на сегодняшний день оккупантам удалось разрушить более 60% города.
  • Оккупанты, несмотря на обещания, не смогли взять Бахмут из-за мощного сопротивления украинской стороны. Россиян готовят к очередной мобилизации, однако одно дело вызвать мужчин в военкомат, другое – оснастить и отправить их на фронт.
  • Россияне не оставляют попыток взять Бахмут под свой контроль, разрушая его до основания. Однако ВСУ отвергли оккупантов за пределы города – на предыдущие позиции
  • Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин буквально одержим захватом Бахмута. Дело в том, что он стремится контролировать шахты возле города.
  • 6 января оккупационные войска РФ обстреляли артиллерией Бахмут, в результате чего тринадцать раненых и двое погибших гражданских.
  • В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Потерпели повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.

Автор: Дарина Жданович