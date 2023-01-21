Оккупанты пытались прорвать рубеж под Бахмутом: пограничники ликвидировали вражескую группу

Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать всю Донецкую область. Россияне стремятся захватить Бахмут.

20 января российские воины пытались прорвать рубеж обороны, который содержит одно из подразделений Госпогранслужбы. Украинские военные испортили планы противника.

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Как пограничники остановили врага

Пограничники выдержали удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановили продвижение штурмовиков.

Также с помощью артиллерии и минометов защитники границы вели бой с пехотой противника. Враг потерпел поражение и отошел с потерями: 9 убитых и ориентировочно 17 раненых.



Наши защитники успешно отбили атаку врага / Фото ГНСУ



Пограничники ликвидировали вражескую группу / Фото ГНСУ

Какая ситуация в Донецкой области: главное