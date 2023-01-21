Оккупанты пытались прорвать рубеж под Бахмутом: пограничники ликвидировали вражескую группу
21 января 2023, 15:49Читати новину українською
Источник:ГНСУ
Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать всю Донецкую область. Россияне стремятся захватить Бахмут.
20 января российские воины пытались прорвать рубеж обороны, который содержит одно из подразделений Госпогранслужбы. Украинские военные испортили планы противника.
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Как пограничники остановили врага
Пограничники выдержали удар и огнем из стрелкового оружия и гранатометов остановили продвижение штурмовиков.
Также с помощью артиллерии и минометов защитники границы вели бой с пехотой противника. Враг потерпел поражение и отошел с потерями: 9 убитых и ориентировочно 17 раненых.
Наши защитники успешно отбили атаку врага / Фото ГНСУ
Пограничники ликвидировали вражескую группу / Фото ГНСУ
Какая ситуация в Донецкой области: главное
- По данным разведки Британии, вокруг Донецкой области, в Бахмутском направлении, российская армия и вагнеровцы восстанавливают свои силы в Соледаре.
- В общем, по информации британской разведки, конфликт вошел в тупик. Однако существует реальная возможность продвижения россиян вокруг Бахмута.
- Недавно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что сейчас в городе еще продолжаются боевые действия.
- По его словам, индикатор того, что нет уверенности даже у врага, в России, проявляется в том, что они постоянно объявляют, что взяли Соледар.
- Во время боев под Соледаром и Бахмутом Силам обороны удалось обезвредить почти 14 тысяч вагнеровцев – 4 тысячи ликвидировать, 10 тысячам – нанести ранения.
- России не удается захватить Бахмут уже несколько месяцев. Военные эксперты сообщили, что Путин дал указание оккупантам захватить Бахмут до конца марта.