Миномет и 40 разбойников: под Бахмутом пограничники разбили группы штурмовиков

Враг не оставляет попыток захватить город-крепость Бахмут. Наши защитники уверенно дают отпор противнику.

Пограничники отмечают, что оккупанты постоянно используют плотную застройку частного сектора для скрытого перемещения или укрытия.

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Защитники "дали на орехи" оккупантам

Недавно 4 группы пехоты россиян, численностью до 10 боевиков каждая, пытались незаметно штурмовать позиции наших защитников. Однако этот маневр заметили аэроразведчики Госпогранслужбы.

Как следствие – минометчики уничтожили 2 группы вражеской пехоты. Остальные захватчики пытались спрятаться между частными домами и перегруппироваться для новой попытки штурма.

Украинский миномет метко "отработал" по врагу / Фото ГПСУ

В это время "Воздушные глаза" наших защитников не позволили враждебным планам осуществиться. Минометчики-пограничники и артиллеристы Нацгвардии меткими выстрелами добили остатки штурмовых групп противника.

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