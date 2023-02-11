Миномет и 40 разбойников: под Бахмутом пограничники разбили группы штурмовиков

11 февраля 2023, 12:59
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Источник:

Госпогранслужба Украины

Враг не оставляет попыток захватить город-крепость Бахмут. Наши защитники уверенно дают отпор противнику.

Пограничники отмечают, что оккупанты постоянно используют плотную застройку частного сектора для скрытого перемещения или укрытия.

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Защитники "дали на орехи" оккупантам

Недавно 4 группы пехоты россиян, численностью до 10 боевиков каждая, пытались незаметно штурмовать позиции наших защитников. Однако этот маневр заметили аэроразведчики Госпогранслужбы.

Как следствие – минометчики уничтожили 2 группы вражеской пехоты. Остальные захватчики пытались спрятаться между частными домами и перегруппироваться для новой попытки штурма.

Украинский миномет метко "отработал" по врагу / Фото ГПСУ

В это время "Воздушные глаза" наших защитников не позволили враждебным планам осуществиться. Минометчики-пограничники и артиллеристы Нацгвардии меткими выстрелами добили остатки штурмовых групп противника.

Удачи наших воинов: последние новости

  • Каждый день оккупанты пополняют статистику Генштаба. В общей сложности с 24 февраля 2022 года россияне в Украине потеряли уже 136 880 единиц личного состава. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 1 140 оккупантов.
  • Во время штурма Угледара украинские защитники ликвидировали российского полковника Сергея Полякова, который являлся командиром 140 бригады специального назначения с начала вторжения.
  • В утренней сводке Генштаба сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны совершила 12 авиаударов по районам скопления живой силы. Кроме того, было еще 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
  • Мониторинговая группа Oryx сообщила, что с самого начала полномасштабного вторжения Россия потеряла фактически 50% оперативный танковый парк. Это, по меньшей мере, 1000 танков. Кроме того, сообщают, что российские оккупанты потеряли уже более 2 200 артиллерийских систем.

Автор: Анна Романюк