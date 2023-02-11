Прикордонники зазначають, що окупанти постійно використовують щільну забудову приватного сектору для прихованого переміщення чи укриття.

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Захисники "дали на горіхи" окупантам

Нещодавно 4 групи піхоти росіян, чисельністю до 10 бойовиків кожна, намагалися непомітно штурмувати позиції наших захисників. Однак цей маневр помітили аеророзвідники Держприкордонслужби.

Як наслідок – мінометники знищили 2 групи ворожої піхоти. Решта загарбників намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нової спроби штурму.

Український міномет влучно "відпрацював" по ворогу / Фото ДПСУ

В цей час "Повітряні очі" наших захисників не дозволили ворожим планам здійснитися. Мінометники-прикордонники та артилеристи Нацгвардії влучними пострілами добили залишки штурмових груп противника.

Успіхи наших воїнів: останні новини

  • Щодня окупанти поповнюють статистику Генштабу. Загалом з 24 лютого 2022 року росіяни в Україні втратили вже 136 880 одиниць особового складу. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували аж 1 140 окупантів.
  • Під час штурму Вугледару українські захисники ліквідували російського полковника Сергія Полякова, який був командиром 140 бригади спеціального призначення від початку вторгнення.
  • У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони здійснила 12 авіаударів по районах скупчення живої сили. Крім того, були ще 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
  • Моніторингова група Oryx повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила фактично 50% оперативного танкового парку. Це, щонайменше, 1 000 танків. Окрім того, повідомляють, що російські окупанти втратили вже понад 2 200 артилерійських систем.