Прикордонники зазначають, що окупанти постійно використовують щільну забудову приватного сектору для прихованого переміщення чи укриття.

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Захисники "дали на горіхи" окупантам

Нещодавно 4 групи піхоти росіян, чисельністю до 10 бойовиків кожна, намагалися непомітно штурмувати позиції наших захисників. Однак цей маневр помітили аеророзвідники Держприкордонслужби.

Як наслідок – мінометники знищили 2 групи ворожої піхоти. Решта загарбників намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нової спроби штурму.

Український міномет влучно "відпрацював" по ворогу / Фото ДПСУ

В цей час "Повітряні очі" наших захисників не дозволили ворожим планам здійснитися. Мінометники-прикордонники та артилеристи Нацгвардії влучними пострілами добили залишки штурмових груп противника.

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