Пограничники празднуют Рождество на линии разграничения: эмоциональные фото

Украинские пограничники, которые служат в районе проведения операции Объединенных сил, показали, как празднуют Рождество. Пока вся страна привычно отмечает праздник за столом с семьей, они на боевом дежурстве.

В то же время традиции празднования Рождества чтят и не меняют даже на передовых позициях. Поэтому пограничники ели кутью.

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Подарки от украинцев

Заботливые украинцы не забыли о тех, кто обеспечивает им мирные праздники. Поэтому кроме искренних поздравлений, пограничники на передовой получали еще и подарки.

Украинские военные празднуют Рождество на передовой / Фото МВД

В частности, школьники 7-Б класса общеобразовательной школы № 7 города Хмельницкого вместе с родителями и педагогическим коллективом передали военным печенье, конфеты, чай и другие вкусности.

Совместными усилиями, в добре и поддержке мы приближаем победу. Желаем каждой украинской семье счастья и добра! Пусть Божья Благодать оберегает ваши дома,

– пожелали военные.

Пограничники едят рождественскую кутью: смотрите видео

Последние новости о ситуации на Донбассе

6 января российские наемники дважды нарушили "тишину" на Донбассе. Они стреляли в сторону Луганского из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Старогнатовки – еще из автоматических и противотанковых гранатометов. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

В то же время Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни намерен пообщаться по телефону с Владимиром Путиным. Вероятно, политики будут обсуждать стягивание российских войск к границам Украины.

Также украинский военный Олег Табачук с позывным "Дукат" умер 5 января после тяжелой болезни. Известно, что защитник боролся с онкологическим заболеванием.

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