Пограничники устроили охоту на транспорт россиян: что попало под удар

Украинские пограничники продолжают уничтожать технику и позиции оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. На этот раз операторы беспилотников нанесли серию результативных ударов по вражеским целям.

Бойцы подразделения беспилотных систем "Prime" поразили сразу несколько автомобилей российских военных, а также ряд других целей. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Какие потери понесли россияне?

По информации ГПСУ, на Северо-Слобожанском направлении пограничники с помощью беспилотников поразили:

12 автомобилей;

2 квадроцикла;

мотоциклиста;

многочисленные укрытия российских военных.

Боевая работа подразделения "Prime": смотрите видео

Ранее бойцы подразделения PRIME пострадали российские радары, средства радиоэлектронной борьбы и укрытия на Северо-Слобожанском направлении. О результатах их работы сообщалось 22 октября.

Кроме того, 6 ноября стало известно, что пограничники подразделения "СТРИКС" нанесли удары по позициям и вооружению оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.