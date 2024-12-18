На Черниговщине сбили российский "инновационный" дрон: враг придумал, как "обходить" РЭБ
Пограничники сбили российский "инновационный" дрон в Черниговской области. В сбитой цели нашли материал, который ранее враг не использовал для создания БпЛА.
Речь идет о карбоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
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Что известно об "инновационном" дроне россиян
Как отметили в Госпогранслужбе, россияне взялись за практику использования дронов с управлением через оптоволоконный кабель, чтобы обойти радиоэлектронную борьбу украинских защитников. Это делает невозможным заглушение, однако, как выяснилось, его можно сбить.
После того, как сбитый FPV обезвредили саперы, российские "ноу-хау технологии" теперь будут изучать специалисты. Интересным оказался также и материал изготовления дрона, это – карбон, который ранее россияне не использовали,
– говорится в сообщении.
Напомним, уже сообщалось, что россияне начали использовать новые оптоволоконные дроны, которые неуязвимы к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Военные утверждали, что перепрограммировать РЭБ-системы для противодействия этим дронам невозможно.
Впервые украинские военные столкнулись с дронами на оптоволокне во время Курской операции в августе 2024 года.