На Черниговщине сбили российский "инновационный" дрон: враг придумал, как "обходить" РЭБ

Пограничники сбили российский "инновационный" дрон в Черниговской области. В сбитой цели нашли материал, который ранее враг не использовал для создания БпЛА.

Речь идет о карбоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Что известно об "инновационном" дроне россиян

Как отметили в Госпогранслужбе, россияне взялись за практику использования дронов с управлением через оптоволоконный кабель, чтобы обойти радиоэлектронную борьбу украинских защитников. Это делает невозможным заглушение, однако, как выяснилось, его можно сбить.

После того, как сбитый FPV обезвредили саперы, российские "ноу-хау технологии" теперь будут изучать специалисты. Интересным оказался также и материал изготовления дрона, это – карбон, который ранее россияне не использовали,

– говорится в сообщении.

Напомним, уже сообщалось, что россияне начали использовать новые оптоволоконные дроны, которые неуязвимы к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Военные утверждали, что перепрограммировать РЭБ-системы для противодействия этим дронам невозможно.

Впервые украинские военные столкнулись с дронами на оптоволокне во время Курской операции в августе 2024 года.