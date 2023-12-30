Из Украины якобы не выпускают мужчин, имеющих право на выезд: в ГПСУ объяснили ситуацию

В соцсетях распространяли сообщения о якобы беспорядках на границе из-за того, что мужчин, имеющих право на выезд, не выпускают. Пограничники требуют справки от ТЦК.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал в комментарии 24 Каналу о ситуации на границе. По его словам, все происходит в соответствии с действующим законодательством, в том числе и Правил пересечения границы для граждан Украины.

Смотрите также Сколько мужчин пыталось бежать за границу в 2023 году: в ГНСУ назвали точную цифру

Нормы определяет закон

Демченко подчеркнул, что условия пересечения границы во время действия военного положения, в частности мужчин, регулирует соответствующее законодательство.

Правилами четко определены категории и условия, по которым граждане могут пересекать границу. Конечно, пограничники тщательно изучают документы, которые давали бы основания для выезда человека,

– сказал он.

Кроме того, он также напомнил, что мы часто видим, как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы. Например, они могут использовать поддельные или фиктивные документы.

Он добавил, что никаких изменений в Правилах пересечения границы не произошло.

По словам Демченко, с начала 2023 года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам граждан Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов.

Мужчины при пересечении границы получают отказы

Сначала сообщалось, что на "Шегини – Медыка" мужчин с третьей группой инвалидности не выпускают за границу. Писали, что границу частично заблокировали.

В то же время в сети пишут, что мужчины получают документы – отказы в пересечении границы.

Кроме того, появилась информация, что ночью границу не позволили пересечь многодетному отцу. Отмечают, что у него требовали справку от ТЦК. Без нее всех возвращают.

Сколько мужчин призывного возраста ежедневно выезжают из Украины