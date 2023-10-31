Об этом 24 Каналу сказал российский политолог Аббас Галлямов, отметив, что в многонациональном государстве, где есть межнациональные противоречия, там сплошь и рядом возникают революции, и значительная ее часть проходит в пределах межнациональных конфликтов.

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Есть обида на россиян

Произошедшее в Дагестане очень многим не понравилось в России, где и без этого укрепляются антиэмигрантские настроения. А они очень быстро трансформируются против какой-то национальности.

Мужчины, ищущие евреев в турбинах самолетов, у среднестатистического россиянина вызывают отторжение. Они не хотят ассоциироваться с ворвавшейся в аэропорт толпой, учинившей беспорядки. И Москва и российская часть страны хочет быть подальше этой дикости.

"Кавказцы тоже видят, что россияне их презирают и, например, не сдают квартиры в Москве, когда те туда приезжают. У них есть обида, и вот уже трещина пролегла. Поэтому любое ослабление тоталитарного режима всегда приводит к обострению всех противоречий", – отметил он. политолог.

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Формирует линии разломов

Когда режим теряет силу, "скрепы" начинают ржаветь и распадаться, то разломы, которые есть в обществе, расширяются: между богатыми и бедными, центром и периферией и в частности между разными этническими группами.

Точно такие обвинения, которые Владимир Путина и российская пропаганда предъявляют Западу в том, что он "безнравственен, развратный, распадается", дагестанцы выдвигают в адрес россиян. Они привыкают к такому дискурсу, что винить кого-то это нормально.

"И когда Кремль ставит эту тему в повестку дня, он легитимизирует эти претензии от кавказцев. Российские власти сами формируют эти линии разломов. Когда режим начнет разрушаться и станет понятно, что некого бояться, тогда все и пойдет в разнос. Так разрушаются империи и начинаются гражданские войны", – уверен Аббас Галлямов.

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