Администрация Трампа свернула программу по отслеживанию похищенных украинских детей, – СМИ

Администрация президента Трампа прекратила финансировать инициативу под руководством Йельского университета, которая отслеживала похищения детей из Украины. Из-за этого могли быть удалены доказательства военных преступлений страны-агрессора на 26 миллионов долларов США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о сворачивании программы по отслеживанию похищенных детей из Украины

Администрация президента-республиканца, по словам американских законодателей, свернула инициативу под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины. Это произошло на фоне сокращений широкого спектра правительственных программ США и большей части иностранной помощи.

Законодатели-демократы будут призывать администрацию президента Дональда Трампа восстановить программу, что помогает отслеживать тысячи украинских детей, похищенных Россией.

Решение администрации Трампа привело к тому, что исследователи потеряли доступ к большому количеству информации, в частности спутниковых снимков и других данных, относительно около 30 тысяч детей, вывезенных из Украины.

У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были безвозвратно удалены. Если это правда, то это будет иметь разрушительные последствия,

– заявили законодатели-демократы.

О прекращении программы впервые сообщила газета The Washington Post. Известно, что это произошло в тот же день, когда Трамп разговаривал по телефону с лидером России Владимиром Путиным, во время которой Москва не согласилась на 30-дневное прекращение боевых действий.

Лицо, знакомое с программой отслеживания, сообщила, что расторжение контракта Госдепартамента с Yale HRL привело к удалению доказательств военных преступлений на сумму 26 миллионов долларов США.

"Они взяли 26 миллионов долларов американских налогоплательщиков, которые использовались для данных о военных преступлениях, и выбросили их в дробилку, включая досье на всех детей. Если бы вы хотели защитить президента Путина от судебного преследования, вы уничтожили бы эту штуку. И они сделали это. Это окончательная версия, приемлемая для суда, со всеми метаданными", – сообщил источник.