Путин приказал давать похищенным украинским детям российский паспорт: МИД отреагировало

Россия продолжает совершать военные преступления против Украины и ее граждан. Отныне в Кремле хотят предоставить российское гражданство детям, вынужденно перемещенным в страну-агрессорку. В МИД уже отреагировали на такое нарушение прав украинских детей.

Ранее Путин решил издать приказ, который будет присваивать похищенным украинским детям гражданство России. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что российский диктатор подписал приказ 4 января.

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В МИД отреагировали на приказ Путина

В Министерстве иностранных дел Украины пояснили, что документ предусматривает получение российского гражданства детьми, которые остались без родительской опеки и являются гражданами Украины.

Известно, что заявление о вступлении в гражданство России могут подать руководители российских организаций, в которых принудительно находятся украинские дети.

В ведомстве отметили, что этот очередной "нормативно правовой акт" осуществляется для решения демографических потребностей страны-агрессорки.

Такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, ничтожны и не создают никаких правовых последствий. Введение России новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишение похищенных украинских детей возможности вернуться на Родину,

– отметили в МИД.

В частности, в министерстве также отметили, что все дети, принудительно перемещенные на территорию России под надуманным предлогом так называемой "гуманитарной защиты", остаются гражданами Украины.

В настоящее время украинские власти продолжают принимать все возможные меры для защиты законных прав и свобод детей, вынужденно перемещенных в страну-агрессорку.

Обращение в международный уголовный суд

По словам МИД, настоящая ценность этого указа состоит лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений России против Украины. Это касается насильственной ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной Родины.

Призываем Международный уголовный суд принять во внимание эти действия российского руководства по переводу украинских детей из одной национальной группы в другую. В частности, путем принудительного предоставления им гражданства России, являющегося одним из признаков геноцида,

– сообщили в ведомстве.

В то же время, международное сообщество призвали как можно скорее реализовать выданный МКС ордер на арест Владимира Путина.

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