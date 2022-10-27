Россиянку, усыновившую похищенного ребенка из Мариуполя, МИД просит привлечь к ответственности

Россия незаконно вывозит детей с временно оккупированных территорий Украины. МИД Украины просит открыть уголовное дело против российской омбудсменки, незаконно усыновившей украинского ребенка.

Кроме того, женщина также призналась, что способствовала незаконному усыновлению других вывезенных несовершеннолетних. Речь идет о похищении 350 детей из Украины.

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МИД просит осудить омбудсмена за ее преступления

Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка, рассказала, что и сама "усыновила" ребенка из Мариуполя, которого похитили российские военные. Также она добавила, что способствовала "усыновлению" еще 350 детей из временно оккупированных населенных пунктов Донбасса.

Российский омбудсмен способствует похищению детей в Украине / Фото из открытых источников

На такие заявления омбудсменки отреагировали в украинском МИД. Они ответили, что это нарушает законодательство Украины, Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года, а также Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

Женевская конвенция о защите жертв войны – это ряд международных соглашений, направленных на защиту гражданского населения во время войны. В ней, в частности, сказано, что государство-оккупант обязуется

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил МИД инициировать перед украинскими правоохранителями возбуждение дела против Марии Львовой-Беловой. В действиях гражданки России Украина видит все признаки уголовного преступления.

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Оккупанты похищают украинских детей и вывозят их в Россию

Российские захватчики прикрываются отговорками о том, что увозят детей "подальше от боевых действий". Однако на самом деле они цинично похищают их.

По данным источников 24 канала в спецслужбах, россияне разлучают родителей с детьми, чтобы наказать взрослых за проукраинские взгляды. Кроме того, вывозят детей, чьих родителей замучены или просто убиты.

в спецслужбах, россияне разлучают родителей с детьми, чтобы наказать взрослых за проукраинские взгляды. Кроме того, вывозят детей, чьих родителей замучены или просто убиты. Отметим, что страна-агрессор еще с 24 февраля запустила пропагандистскую кампанию "по спасению отверженных детей". Такие действия россиян следует расценивать как преступление против цивилизованного мира и вид геноцида над украинским народом.

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