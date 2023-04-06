Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, действия российских властей напоминают ему самые плохие практики времен Гитлера и Сталина.
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Происходит изменение в сознании похищенных детей
Он отметил, что у детей, похищенных с временно оккупированных территорий, пытаются в сознании заменить понятие Родина – из Украины на Россию. Это искусственный процесс, очень сильно отражающийся на психологическом здоровье детей.
"Госпожа Львова-Белова заявила, что они "не похитили детей, а взяли просто подержать и готовы вернуть назад". То есть она усыновила ребенка с оккупированных территорий и теперь готова просто вернуть этого ребенка? Допустим, что Львова-Белова говорит правду и они вернут детей после окончания войны. Получается, что в России им сделали "операцию" по изменению Родины, а если будут возвращать обратно - придется делать еще одну "операцию"?, – отметил Яковенко.
Игорь Яковенко о новых вбросах российской пропаганды: смотреть видео
Он добавил, что не случайно такие действия классифицируются как геноцид. По его словам, что-то похожее пытался сделать Гитлер в рамках операции "Ост". Нацисты подсчитали, сколько процентов поляков, украинцев и белорусов нужно "онемечить". Сегодня же Путин шаг за шагом повторяет действия Гитлера и реализует его планы.
Недавно была история о 13-летней девочке из России, отца которой посадят за антивоенный рисунок дочери. Вся эта история напоминает времена Сталина, когда "врагов народа" отправляли в лагеря, а их детей – в специальные детские дома,
– отметил Яковенко.
Россия похищает детей с оккупированных территорий Украины
- 4 апреля уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что украинских детей "никто не похищает", их якобы" передали под опеку".
- 17 марта Международный уголовный суд издал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, подозреваемый в причастности к похищению детей из Украины.
- Львова-Белова заявила, что продолжит "работать" (т.е. похищать украинских детей). Ордер на арест она назвала "оценкой ее работы по помощи детям".