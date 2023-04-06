Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, дії російської влади нагадують йому найгірші практики часів Гітлера та Сталіна.

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Відбувається зміна у свідомості викрадених дітей

Він наголосив, що у дітей, викрадених з тимчасово окупованих територій, намагаються у свідомості замінити поняття Батьківщина – з України на Росію. Це штучний процес, який дуже сильно відбивається на психологічному здоров’ю дітей.

"Пані Львова-Бєлова заявила, що вони "не викрали дітей, а взяли просто потримати та готові повернути назад". Тобто, вона усиновила дитину з окупованих територій і тепер готова просто повернути цю дитину? Допустимо, що Львова-Бєлова говорить правду і вони повернуть дітей після завершення війни. Виходить, що в Росії їм зробили "операцію" зі зміни Батьківщини, а якщо повертатимуть назад – то доведеться робити ще одну "операцію"?, – зауважив Яковенко.

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Він додав, що невипадково такі дії класифікуються, як геноцид. За його словами, щось схоже намагався зробити Гітлер в рамках операції "Ост". Нацисти підрахували, скільки відсотків поляків, українців та білорусів потрібно "онімечити". Сьогодні ж Путін крок за кроком повторює дії Гітлера і реалізує його плани.

Нещодавно була історія про 13-річну дівчинку з Росії, батька якої посадять за антивоєнний малюнок дочки. Вся ця історія нагадує часи Сталіна, коли "ворогів народу" відправляли в табори, а їхніх дітей – в спеціальні дитячі будинки,

– зазначив Яковенко.

Росія викрадає дітей з окупованих територій України