Украина располагает информацией, где Россия удерживает похищенного журналиста Хилюка, – омбудсмен

Украина имеет неофициальные данные о месте пребывания журналиста Дмитрия Хилюка. Его российские войска похитили 3 марта 2022 года возле собственного дома в Киевской области.

ПАСЕ может разработать и принять отдельную резолюцию по незаконному задержанию граждан Украины, включая журналистов. Такая резолюция может быть принята на следующей сессии ПАСЕ в октябре.

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Что известно о Дмитрии Хилюке

О похищенном российскими военными корреспонденте информационного агентства УНИАН Дмитрии Хилюке рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Относительно Дмитрия Хилюка. Официально российская сторона не проинформировала меня, где он находится, поэтому официально я не могу подтвердить это место. Неофициально у нас такие данные есть,

– сказал Лубинец.

Омбудсман добавил, что поднял вопрос о пытках Хилюка на встрече с руководством ПАСЕ, с которым они сделали два сайд-ивента. Один из них касался гражданских заложников-журналистов.

Там отдельно мы поднимали вопрос не только Дмитрия, но и всех журналистов. В том числе мы передали списки нашим международным партнерам, чтобы возможно они использовали свои каналы коммуникации для возвращения их домой,

– пояснил Дмитрий Лубинец.

Ранее освобожденный из плена защитник рассказывал о журналисте

31 мая Украине удалось вернуть 75 человек из российского плена. Один из освобожденных защитников рассказал, что Хилюк, которого похитили российские войска, жив и ожидает освобождения из плена.

Он также передает родителям своим и брату все наилучшие поздравления. По словам матери Хилюка Галины, она получила "лучшую весточку в мире".