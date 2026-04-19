Зеленский рассказал, что будет с деньгами Ощадбанка, которые похитил Орбан
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы вернуть деньги Ощадбанка, похитил Виктор Орбан.
- Зеленский планирует договариваться о возвращении средств с новой властью Венгрии.
В начале марта в Будапеште венгерские правоохранители задержали 7 работников инкассаторской службы Ощадбанка. Они транспортировали около 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов, а также девять золотых слитков весом по одному килограмму каждый. Инкассаторов впоследствии отпустили, а средства так и не вернули.
В эфире телемарафона президент Владимир Зеленский надеется, что эту ситуацию удастся решить в пользу Украины.
Президент заявил, что Киеву хотелось бы вернуть конфискованные венграми деньги Ощадбанка. По словам политика, эти средства премьер Венгрии Виктор Орбан просто украл.
Договариваться о возвращении средств Зеленский планирует уже с новой властью, а именно правительством Петера Мадьяра.
Отдельно политик сообщил о намерении вести диалог с новоизбранным главой венгерского правительства, в частности по восстановлению сотрудничества.
Глава государства также отметил, что нефтепровод "Дружба" должен возобновить работу до конца апреля. Он подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства по транзиту.
В то же время Киев ожидает встречных шагов от Будапешта, в частности разблокирования кредита ЕС на 90 миллиардов евро.
По словам Зеленского, это шанс для всех сторон восстановить сотрудничество и доверие.
Президент также отметил, что не поддерживает продажу российской нефти, но признает наличие временных договоренностей между странами ЕС по этому вопросу.
Отдельно Зеленский прокомментировал поражение Виктора Орбана на выборах, отметив, что "на ненависти нельзя выигрывать стратегически".
Похищение украинских инкассаторов в Будапеште: что известно
В марте 2026 года в районе Будапешта венгерские правоохранители остановили два бронированных инкассаторских автомобиля, принадлежавшие украинскому "Ощадбанку", и задержали группу из 7 инкассаторов. Они перевозили очень большую сумму наличности и золото транзитом через Венгрию из Австрии в Украину.
Венгерская сторона заявила, что у нее возникли подозрения относительно происхождения денег и возможного нарушения правил декларирования или отмывания средств. Поэтому, мол, груз и документы решили проверить в рамках уголовного расследования.
Украинская сторона, наоборот, подчеркнула, что это была обычная международная инкассаторская перевозка, согласованная между банками, и что действия Венгрии были безосновательными.
Киев отметил, что людей удерживали без связи, в наручниках, и к ним не допускали консулов.
Инкассаторов удерживали некоторое время под контролем полиции, после чего их отпустили, но сами средства и золото остались под арестом для дальнейшей проверки. Автомобили впоследствии вернули.