"Экстремизм" от похищенных украинских детей: юрист рассказала, чего боится Кремль

Россия стоит за похищением десятков тысяч украинских детей. Враг старается не концентрировать большое количество малых граждан нашего государства в одном месте, чтобы избежать бунтов.

Об этом в свежем интервью для международной аудитории рассказала Екатерина Рашевская, юрист Регионального центра прав человека. По ее словам, враг "эвакуировал" несовершеннолетних в 56 регионов России.

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Кремль боится детских бунтов

Как отмечает Рашевская, речь идет, в частности, об отдаленных регионах России: Заполярье и Сибирь, – а также о совершенно непохожих с культурной точки зрения на Украину регионы: Татарстан, Адыгея. Захватчики вывозили украинских детей и на оккупированные территории: квазиреспублики в Донецкой и Луганской областях, в Южную Осетию, Крым.

Цель заключается в том, чтобы избежать концентрации украинских и детей, и взрослых в одном регионе России или на определенной оккупированной территории. Они боятся украинских детей-подростков, боятся бунтов и так называемого, как они это называют, "экстремизма".

В то же время юрист вспомнила о "лагерях перевоспитания". Одно такое учреждение под названием "Океан" расположено во Владивостоке. Вместе с тем на территории Беларуси есть до 15 заведений, которые принимали украинских детей.

Россияне использовали больницы на оккупированных территориях Украины как временные пункты содержания детей. После определенного пребывания в медучреждениях несовершеннолетних отправляли в Россию.

Эксперт отмечает: у детей очень мало выбора. В то же время оккупанты небезосновательно боятся, что украинские дети в одном городе объединятся и будут создавать дополнительные проблемы. Поэтому и они рассеивают несовершеннолетних.

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