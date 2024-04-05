Про це у свіжому інтерв'ю для міжнародної аудиторії розповіла Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини. За її словами, ворог "евакуював" неповнолітніх до 56 регіонів Росії.
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Кремль боїться дитячих бунтів
Як зазначає Рашевська, йдеться, зокрема про віддалені регіони Росії: Заполяр'я та Сибір, – а також абсолютно несхожі з культурного погляду до України регіони: Татарстан, Адигея. Загарбники вивозили українських дітей і на окуповані терени: квазіреспубліки на Донеччині й Луганщині, у Південну Осетію, Крим.
Мета полягає в тому, аби уникнути концентрації українських і дітей, і дорослих в одному регіоні Росії або на певній окупованій території. Вони бояться українських дітей-підлітків, бояться бунтів і так званого, як вони це називають, "екстремізму".
Водночас юристка згадала про "табори перевиховання". Одна така установа з назвою "Океан" розташована у Владивостоці. Разом з тим на території Білорусі є до 15 закладів, які приймали українських дітей.
Експертка наголошує: у дітей дуже мало вибору. Водночас окупанти небезпідставно бояться, що українські діти в одному місті об'єднаються і будуть створювати додаткові проблеми. Тому й вони розсіюють неповнолітніх.
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Ширший контекст
- Станом на початок квітня 2024 року, за даними платформи "Діти війни", росіяни депортували або примусово вивезли 19 546 українських дітей. 2 067 вважаються зниклими безвісти. Повернути вдалось 24 808 неповнолітніх, загинули внаслідок війни 537 осіб.
- У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Путіна та його помічниці Львової-Бєлової. У Гаазі звинувачують ватажка Кремля, а також уповноважену з прав дитини у викраденні малих українців.
- Водночас міжнародні інституції поки відмовляються визнавати відповідні дії Москви геноцидом, кваліфікуючи це як воєнний злочин. Хоча ненасильницька передача дітей від однієї групи до іншої є геноцидною практикою.