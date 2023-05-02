Цинизму нет предела: Львова-Белова обвинила Украину в том, что та не эвакуировала детей

Так называемая "уполномоченная при президенте России по правам ребенка" Мария Львова-Белова поразила новым циничным заявлением. Она обвинила Украину в том, что та не эвакуировала детей в более безопасные регионы.

Кремлевский прихвостень в интервью американскому изданию заявила, что россияне "эвакуировали" детей из Мариуполя в так называемые "ДНР" и "ЛНР", потому что этого "не сделала Украина". Более того, военная преступница подчеркнула, что Россия якобы действовала в рамках Женевской конвенции.

К теме "Украинские дети – россияне": международная преступница Львова-Белова издала ряд маразматических заявлений

"Украина ничего не сделала для эвакуации"

Львова-Белова цинично обвинила Украину в том, что власти якобы "ничего не сделали" для эвакуации детей из Мариуполя. Пропагандистка заявила, что якобы "не было гуманитарных коридоров" от украинской стороны, поэтому Россия "эвакуировала" детей. Термин "депортация" Львова-Белова отвергла, поскольку считает, что действовала согласно Женевским конвенциям.

Военная преступница заявила, что похищенных из Украины детей, согласно Женевским конвенциям, "эвакуировали" на территорию третьих стран – "ДНР" и "ЛНР". Такие действия Львова-Белова определила как абсолютно законное, поскольку российская диктатура признала так называемые "республики" отдельными "государствами".

На этом прихвостень Путина не успокоилась и поразила еще несколькими маразматическими заявлениями по поводу "эвакуации" украинских детей. Она подчеркнула, что несовершеннолетних Россия "не использует для пропаганды", а в обычной "благодарности" – она не видит ничего плохого. Так она прокомментировала вопрос американской журналистки по поводу "благодарности дяде Юре" от якобы эвакуированной девушки из Мариуполя.

В заключение Львова-Белова заявила, что Россия не занимается геноцидом и не травит детей за их "украинскую кровь".

Гражданство Украины остается у них. Мы же его не упраздняем. Мы дополняем и даем возможность. Что, это об уничтожении идентичности? … Мы всегда пели песни на русском и украинском языке. Мы рассказывали русские и украинские сказки. Мы всегда жили в дружбе и понимании. А то, что сейчас происходит – наоборот, на Украине уничтожают сейчас все, что связано с Россией,

– цинично заявила "детский омбудсмен".

Львова-Белова оправдывает похищение украинских детей

Ранее Львова-Белова уже комментировала так называемую "эвакуацию" украинских детей. В стиле отработанной методички, она повторяла одни и те же тезисы.

Так, военная преступница утверждала, что детей якобы "передают под опеку". Львова-Белова говорила, что несовершеннолетних "оперативно эвакуировали из опасных регионов" и сразу устроили в семьи, занимающиеся их благополучием. Кроме того, она утверждала, что просьба о "спасении" детей поступала от "голов ОВА".

"Эти дети были перемещены к нам по просьбе глав республик и исключительно под опеку", – цинично заявила Львова-Белова.