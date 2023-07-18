Саудовская Аравия присоединилась к возвращению украинских детей из России, – FT

Саудовская Аравия и Турция пытаются заключить соглашение. Оно предусматривает возвращение украинских детей, которых россияне похитили и удерживают в заложниках в детских домах или приемных семьях.

Об этом журналистам рассказали сразу четыре человека, знакомых с ходом переговоров. Заметим, что они продолжаются в течение нескольких месяцев.

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Вопрос возвращения детей очень чувствителен

Напомним, что именно в похищении украинских детей Международный уголовный суд обвинил Владимира Путина. Вместе с ним на скамье подсудимых должна также быть уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

Вернемся к Саудовской Аравии. Эта страна обсудила вопросы похищенных детей во время встречи официальных лиц отдельных членов G20 в Копенгагене. Она прошла в июне. Тогда, по словам дипломата, речь шла о необходимости третьих сторон в переговорах как с Украиной, так и с Россией. Он также обратил внимание на то, что страны Запада благословили Эр-Рияд на продолжение посредничества по возвращению детей.

Тем временем журналисты британского издания The Telegraph провели расследование. Они выяснили, что оккупанты могли силой в Беларусь депортировать более 2 000 маленьких украинцев.

Украинские дети стали заложниками в Беларуси

Журналисты предполагают, что причастным к депортации детей может быть лично Александр Лукашенко. Доказательства того, что маленьких украинцев незаконно удерживают в Беларуси, уже передали в Международный уголовный суд.

Данные расследования свидетельствуют, что с сентября 2022 года похитили 2 150 украинских детей в возрасте от 6 лет. К осени 2023 года эта цифра, предполагают журналисты, может возрасти до 3 тысяч. Везут депортированных украинцев в лагеря, в частности, в Минске и Гомельской области.

Следует понимать, что на этом издевательства над маленькими украинцами не заканчиваются. В лагерях занимаются их принудительным перевоспитанием. Детей бьют за то, что они не подчиняются. Также их заставляют отречься от Украины. Кроме того, некоторых детей учат пользоваться оружием и военной техникой.