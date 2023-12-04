Появился целый бизнес: как оккупанты пытаются вывезти больше детей из Херсонской области

Россияне под предлогом эвакуации увозят из оккупированной части Херсонской области местных жителей. В большинстве у врага стоит цель похитить как можно больше украинских детей.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он заметил, что это далеко не первая депортация местных.

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Очередная волна депортации

Сергей Хлань отметил, что на побережье левого берега Херсонской области расположены достаточно большие населенные пункты: Каховка, Новая Каховка, Олешки, Голая Пристань. Оттуда оккупанты еще год назад объявили принудительную эвакуацию.

Даже запугивали людей, вывозили. Рассказывали о Краснодарском крае, а люди оказывались далеко за Уралом, искали пути, как вернуться назад. Рассказывали о жилищных сертификатах. Даже целый бизнес появился на оккупированных территориях по получению и продаже этих жилищных сертификатов,

– сказал он.

Появились перекупы жилищных сертификатов, даже меняли свои квартиры. В результате люди, согласившиеся на депортацию в Россию, оказались обманутыми. Теперь увезенные украинцы не знают, как уехать из страны-агрессора.

"Эти рассказы касаются и детей, в частности. У оккупантов в основном цель стоит не просто депортировать людей, а вывезти как можно больше детей, а фактически украсть. На сегодняшний день сообщается, что уже более 100 детей незаконно вывезли из оккупированной части Херсонской области в Россию", – заметил депутат.

Кроме того, россияне даже демонстративно устраивают усыновление украденных украинских детей.

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