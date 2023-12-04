Появился целый бизнес: как оккупанты пытаются вывезти больше детей из Херсонской области
Россияне под предлогом эвакуации увозят из оккупированной части Херсонской области местных жителей. В большинстве у врага стоит цель похитить как можно больше украинских детей.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он заметил, что это далеко не первая депортация местных.
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Очередная волна депортации
Сергей Хлань отметил, что на побережье левого берега Херсонской области расположены достаточно большие населенные пункты: Каховка, Новая Каховка, Олешки, Голая Пристань. Оттуда оккупанты еще год назад объявили принудительную эвакуацию.
Даже запугивали людей, вывозили. Рассказывали о Краснодарском крае, а люди оказывались далеко за Уралом, искали пути, как вернуться назад. Рассказывали о жилищных сертификатах. Даже целый бизнес появился на оккупированных территориях по получению и продаже этих жилищных сертификатов,
– сказал он.
Появились перекупы жилищных сертификатов, даже меняли свои квартиры. В результате люди, согласившиеся на депортацию в Россию, оказались обманутыми. Теперь увезенные украинцы не знают, как уехать из страны-агрессора.
"Эти рассказы касаются и детей, в частности. У оккупантов в основном цель стоит не просто депортировать людей, а вывезти как можно больше детей, а фактически украсть. На сегодняшний день сообщается, что уже более 100 детей незаконно вывезли из оккупированной части Херсонской области в Россию", – заметил депутат.
Кроме того, россияне даже демонстративно устраивают усыновление украденных украинских детей.
Хлань о вывозе детей: смотрите видео
Похищение украинских детей: последнее
- Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что россияне похищают детей на оккупированных территориях и увозят их в Россию. Продолжаются расследования по этим преступлениям. Проводят работу по возвращению этих детей, в частности, с помощью международных организаций.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оккупанты впервые сменили имя и фамилию похищенному из Украины ребенку. 10-месячная Маргарита Прокопенко находилась в детском доме Херсона, когда город находился под оккупацией. Девочку "удочерил" глава одной из российских партий Сергей Миронов, сменил ей имя, фамилию и гражданство. Из крохи сделали "Марину Миронову".
- Заметим, что в Йельском университете было определено количество детей, которых Россия незаконно вывезла на территорию Беларуси с начала полномасштабного вторжения. По предварительным оценкам, говорится о более чем 2,4 тысячах несовершеннолетних украинцев.