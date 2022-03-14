Похищенный оккупантами мэр Мелитополя находится в Луганске, ему "шьют" терроризм – Старух
Источник:телеграмм Александра Старуха
Оккупанты 11 марта похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, в настоящее время он находится в Луганске.
Федоров отказывался сотрудничать с захватчиками. Момент похищения зафиксировали камеры наблюдения.
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Похищенный мэр Мелитополя находится в Луганске
Старух рассказал, что по имеющейся на сегодняшний день информации, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске. Там ему инкриминируют дело о "терроризме".
Городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев тоже в плену оккупантов, но его судьба неизвестна,
– добавил глава Запорожской ОВА.
Напомним, враги выкрали Федорова из городского кризисного центра. Там он решал вопросы жизнеобеспечения Мелитополя. Политика увели в неизвестном направлении.
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