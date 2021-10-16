Женщина похитила эвакуатор Mitsubishi Canter 60 на улице Академика Филатова. После этого уже на улице Святослава Рихтера устроила аварию с троллейбусом.
К теме ДТП с участием пьяного водителя грузовика: пострадал украинский историк, его товарищ умер
Однако на месте ДТП ее задержать не удалось. Правоохранители "встретили" нарушительницу уже на улице Спартаковской.
Женщину уже разыскивали
Известно, что она еще с 1 апреля 2021 года находится в розыске как психически больная. Она пропала, покинув дом или спецучреждение.
Ее уже неоднократно привлекали к административной ответственности. Все из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии и семейного насилия.
Стоит прочитать Отбойник насквозь проткнул автомобиль: у Киева произошло жуткое ДТП
Жуткие аварии: последние новости
- Автомобиль врезалось в эвакуатор на Закарпатье и загорелся. Погибли 4 человека.
- В Калуше мотоциклист сбил маму с 6-летним ребенком. Девочка, к сожалению, умерла.
- Мужчина сбил девочку на пешеходном переходе под Киевом, а затем скрылся.