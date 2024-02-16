Опять усиление морозов: будет ли еще резкое похолодание в Украине
Источник:Укргидрометцентр
В части областей Украины по-весеннему тепло. Впрочем, впереди снова снижение температуры.
Какой погоды ждать в ближайшие несколько дней, где прогнозируют самый большой мороз, в каких областях будет идти снег, передает 24 Канал.
Интересно С зимой прощаться не стоит, – климатолог ответила, будут ли мороз и снег весной
Ждать ли резкого похолодания
16 февраля в части областей Украины снова пройдет небольшой мокрый снег и дождь. В частности, на северо-востоке, ночью и на Киевщине, Черкасской и Кировоградской областях.
Осадки ожидаются и на выходных. Так, на Западе, а в воскресенье и в северных и местами центральных областях небольшой мокрый снег и дождь. Между тем на остальной территории без осадков.
Также ночью и утром 16 февраля в западных и северных областях, 17 февраля на Закарпатье и Прикарпатье туман.
Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Однако, в Приазовье днем пятницы местами порывы 15 – 20.
Температура в восточных и Сумской областях ночью 1 – 7 мороза, днем около 0, на остальной территории ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 1 – 6 тепла, в Одесской области до 9, 16 – 17 февраля на Западе страны 7 – 12 тепла,
– отметили в Укргидрометцентре.
Заметим, что согласно ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, резкое похолодание не ожидается как минимум до 20 февраля. Так, морозы еще будут, впрочем, преимущественно ночью и лишь на несколько градусов ниже нуля.
Какой будет весна в Украине
- Ранее климатолог рассказала, какая погода ожидается на весну 2024 года. Отметила, что это время года будет теплым, со средней температурой выше нормы.
- Впрочем, это вовсе не означает, что заморозков не будет.
- "Арктические вторжения еще возможны. А при отрицательной температуре возможен и снег. Так что с зимой прощаться еще не стоит", – отметила Вера Балабух.