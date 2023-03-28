Зимний холод среди весны: в Карпатах резко опустилась температура

В Украину пришло значительное похолодание. Конечно же, не обошло оно и Карпат. Там температура резко опустилась до -14 градусов.

В настоящее время Карпаты покрыты снегом. Кроме того, там облачно и ветрено.

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В Карпатах снова зима

В Черногорском горном поисково-спасательном посту сообщают, что по состоянию на 9 утра 28 марта на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северо-западный с порывами 8 метров в секунду.

Температура воздуха достигает -14 градусов. Заметим, что в понедельник, 27 марта, в Карпатах было гораздо теплее. В частности, всего 5 градусов мороза.

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В Украину пришло похолодание

Ночью вторника в большинстве областей Украины значительно похолодало. На Западе и частично на Севере прогнозировали мокрый снег.

По прогнозу Укргидрометцентра, самая прохладная ночь 28 марта ожидалась в западных областях. Там уже от -3 до +2 градусов.

Синоптик Наталья Диденко рассказывала, что к нам переместится активный циклон, зародившийся над Средиземноморьем. Также отметила, что в дальнейшем похолодание охватит всю Украину и усилится до небольших морозов.