Ощутим дыхание ноября, – синоптики назвали дату похолодания

Уже на этой неделе в Украине ощутимо снизится температура. И хотя сильных морозов синоптики еще не прогнозируют, но о значительном тепле речь уже не идет.

На этой неделе мы уже почувствуем прохладное дыхание ноября. Об этом сообщила синоптики Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Будет лить почти по всей Украине: в каких областях пройдут сильные дожди

Когда в Украине похолодает

В среду и четверг через территорию Украины будет проходить циклон. В течение недели будет чередование солнечной и дождливой погоды.

Ощутим понижение температуры,

– заметила Птуха.

Так, за обновленным прогнозом, ночью 8 ноября 2 – 7 градусов. Днем 6 – 11, на Востоке до +14. Только на Юге ночью еще 7 – 12 тепла, днем до +18, а в Крыму до +21.

В четверг ночью в большинстве областей, днем в восточной части также ожидаются дожди, в Карпатах даже мокрым снегом. Температура ночью 3 – 8 градусов, на Юге и Юго-Востоке 6 – 11 градусов.

В западных областях, 10 ноября в Украине 0 – 6 тепла, днем 7 – 12, в южной части до 15,

– отметили в Укргидрометцентре.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный. Порывы 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, днем 8 ноября и в течение суток 9-го на Юге и Востоке 15 – 20 метров в секунду.