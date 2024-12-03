Морозы в Украине: будет ли резкое похолодание уже в ближайшие дни

В этом году зима в Украине началась со спокойной погоды. Без сильных морозов и снегопадов.

Но будет ли резкое похолодание уже в ближайшие дни, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Морозы в Украине

Синоптики прогнозировали, что 2 – 4 декабря температура воздуха ночью и днем будет достигать от -4 до +2 градусов. На Западе и Юге днем +1 – +6 градусов.

По ориентировочному прогнозу на картах, минимум до 6 декабря резкого похолодания в Украине еще не будет. Ночью максимум до -3 градусов. Кстати, ожидается, что на Николая в большинстве областей будет идти мокрый снег.

Ориентировочный прогноз на 3 – 6 декабря / Скриншоты из Укргидрометцентра

Кстати, ранее в интервью 24 Каналу синоптик Наталья Птуха рассказывала, ожидается, что декабрь в Украине будет близким к норме. Средняя месячная температура предполагается в пределах от -4 до +2 градусов.

"Но сказать, что в декабре могут быть такие высокие температуры или морозы, как вот максимумы и минимумы в климатической характеристике описано, – пока не могу, потому что не ожидаем их. Как раз таки возможны температуры, близкие к климатической норме, то есть классическая зимняя погода", – отметила представитель Укргидрометцентра.

Абсолютный минимум, который фиксировали за всю историю наблюдений, в декабре достигает -24 – -32 градуса. Впрочем, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами было и до -33 – -35 градусов, а на Прикарпатье даже до -38 градусов. На Закарпатье и Юге до -17 – -23 градусов, а на юге Крыма -10 – -19 градусов.

Абсолютный максимум +10 – +18 градусов. На Прикарпатье и Юге до +20 градусов, на юге Крыма до +25.

Наталья Птуха также отметила, что количество осадков ожидается в пределах нормы. Возможно, в некоторых регионах будет немного меньше. Всего по расчетам, месячное количество осадков в декабре составит 34 – 78 миллиметров, в горных районах – 81 – 105 миллиметров.