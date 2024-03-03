Морозы усилятся: когда в Украине снова похолодает

Ожидается, что март будет теплым, порадует украинцев спокойной и солнечной погодой. Впрочем, усиление морозов еще возможно.

Так, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какая будет погода в первый месяц весны. Также рассказал, когда снова может снизится температура, передает 24 Канал.

К слову Ударят ли еще сильные морозы весной: синоптик дал четкий ответ

Когда ждать похолодания в марте

Кибальчич писал, что в первые дни месяца на востоке Европы и в Украине ожидается юго-восточный перенос воздушных масс под влиянием западной периферии большого и малоподвижного азиатского антициклона.

Впрочем, ближе к концу первой декады на смену азиатскому антициклону придет поле высокого давления с севера, из районов Скандинавского полуострова и стран Балтии.

Температура воздуха в этот период немного снизится, на 3 – 7 градусов, но все еще будет превышать климатическую норму. В ночные часы ожидается снижение температуры до 2 – 8 мороза, днем из-за высокого солнца и малой облачности прогрев будет довольно оживленным,

– отметил синоптик.

Интересно, что во второй декаде марта вероятность осадков увеличится. Они будут проходить преимущественно в виде дождя, местами еще с мокрым снегом. Впрочем, температура останется высокой, а из-за плотности облаков ночи заметно потеплеют.

После 18 – 20 марта температура также будет выше нормы, однако, с незначительными межсуточными колебаниями. Так, в отдельные ночи возможны заморозки до 1 – 7 градусов, кроме Юга.

Таким образом, среднемесячная температура марта по всей Украине ожидается выше нормы на 2 – 3,5 градуса и будет колебаться в пределах 1 – 6 тепла, в Одесской и местами западных областях 7 – 8. И только в Карпатах еще около 0 градусов.

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Прогноз на первое воскресенье марта

Заметим, что на воскресенье, 3 марта, Кибальчич прогнозировал: