В Украине резко похолодает: где и когда температура упадет до 7 градусов
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики снова предупреждают украинцев о значительном похолодании. Кое-где температура опустится до 7 градусов.
Еще в субботу, 10 июня, температура воздуха в Украине достигала +23...+28 градусов. В центральных, Одесской и Николаевской областях даже до +30. Однако на воскресенье прогнозировали значительно меньше градусов.
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Среди июня в Украине снова похолодает
Так, в Укргидрометцентре сообщили, что в ближайшие трое суток, в течение 11 – 13 июня, в Украине будут идти кратковременные дожди, грозы. Кроме того, днем на Юге град.
В воскресенье и понедельник в западных, Житомирской, Винницкой областях местами сильный дождь. Во вторник в большинстве северных и центральных областей уже без осадков.
Заметим, что по словам синоптиков, порывы ветра 11 – 12 июня будут кое-где достигать 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью +11...+19. На Западе и Севере страны 12 – 13 июня +7…+13. Днем +16..+25, в западных областях местами +10...+15 градусов,
– отметили в Укргидрометцентре.
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Прогноз погоды от Кибальчича
- Заметим, что похолодание прогнозировал и синоптик Игорь Кибальчич. Отмечал, что период относительно стабильной и устойчивой погоды в Украине подходит к завершению.
- В результате активизации циклонической деятельности над акваторией Черного и Азовского морей, а также под влиянием малоподвижного атмосферного фронта с Севера, на выходных в большинстве областей увеличится вероятность дождей. Также усилится ветер.
- По прогнозу синоптика, в отдельных районах возможны сильные ливни с грозой и даже град. В воскресенье в Полесье и большинстве западных областей Украины на фоне пасмурного неба и осадков температурные показатели существенно снизятся.