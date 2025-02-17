Цена памяти: сколько Украина тратит на захоронение воинов и как их чествует – анализ

Еще Уинстон Черчилль в предвоенные 1930-е годы предостерегал: "Никогда, никогда не верьте, что война может быть легкой". Это не романтическое приключение и не легкая победа. Война – это жертвы, трагедии и страх. Но одновременно это и борьба за сохранение жизни большинства – ценой жизней лучших из лучших.

В проекте "Бюджеты войны" 24 Канал – опираясь на цифры, факты и человеческие истории – рассказывает о том, что стало для нас особенно важным за три года большого противостояния. В этом материале мы сосредоточимся на том, как государство чтит память погибших героев и как проводит в последний путь тех, кто отдал свою жизнь за Украину.

Как происходит церемония прощания

Справедливо еще раз подчеркнуть, что война началась не три, а одиннадцать лет назад – с началом российской агрессии в Крыму и на Востоке Украины. Именно тогда впервые встал вопрос о почтении памяти погибших воинов. Ответственность за организацию захоронений легла на плечи местных органов самоуправления, ведь государственные механизмы не были готовы к такой ситуации. Евгений Бойко, управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета, отмечает, что местная власть фактически взяла на себя несвойственную ей функцию.

С 2014 года Львов системно занимается сопровождением церемоний прощания и захоронения воинов. Это стало необходимостью, поскольку в начале войны государственные органы власти были разбалансированы, а военкоматы выполняли другие задачи. Поэтому городской совет взял на себя несвойственную ему функцию – полное сопровождение процесса захоронения погибших военных,

– подчеркнул чиновник.

Только в 2021 году Верховная Рада приняла закон, который вводил военный погребальный ритуал. Он предусматривает несколько обязательных этапов: от чествования до захоронения или кремации. К инициативе впоследствии добавили схему размещения почетной свиты, родных и военных, фиксированный порядок составления государственного флага и ноты для отдачи воинских почестей.

На примере Львова видно, что церемония прощания состоит из трех основных частей:

Военный церемониал – оркестр, почетный караул, салютная команда.

Церемония в Гарнизонном храме – военные капелланы проводят службу.

Захоронение на Лычаковском кладбище.

Согласно Закону Украины "О погребении и похоронном деле", захоронение участников боевых действий является бесплатным для их семей. Кроме городских советов, Вооруженные Силы Украины также оказывают финансовую помощь, компенсируя расходы на ритуальные услуги и установление надгробий.

Скажем, в Харьковском городском совете в комментарии 24 Каналу подтвердили, что расходы на погребение распределяются так: часть покрывает воинская часть или территориальный центр комплектования; другую часть – Харьковская городская территориальная община через соответствующее коммунальное предприятие.

С начала полномасштабного вторжения на захоронение погибших военных харьковское коммунальное предприятие "Ритуал" потратило около 8,2 миллиона гривен,

– говорится в ответе на запрос журналистов.

Важным является также обеспечение социальных гарантий для семей погибших. Члены семей военнослужащих имеют право на бесплатный проезд к месту захоронения и обратно за счет Минобороны Украины. Кроме того, они могут получить компенсацию на переезд и перевозку домашних вещей к новому месту жительства в течение шести месяцев после гибели военного.

Если погибший военнослужащий находится на временно оккупированной территории, родственники могут обратиться в соответствующую районную или областную военную администрацию. После освобождения населенного пункта создается специальная поисковая группа, которая проводит идентификацию, эксгумацию и передачу тел погибших военных их родным.

В таких случаях процесс может быть длительным и сложным, ведь он предусматривает судебно-медицинские экспертизы, ДНК-анализ и координацию с военными и правоохранительными органами. Государство и волонтерские организации работают над тем, чтобы возвращение тел происходило как можно быстрее, но сложность ситуации в зоне боевых действий или оккупации нередко усложняет этот процесс.

Сколько тратят регионы на погребение бойцов

Стоимость человеческой жизни бесценна. Организация церемонии прощания и захоронения – это минимальное, но необходимое, что может сделать государство для родных и близких героя, который возвращается на щите. Оперировать точными цифрами в этом вопросе трудно, ведь ситуация с оплатой захоронений варьируется от региона к региону. В некоторых областях местные власти полностью покрывают расходы, в других – распределяет ответственность с военными частями, как мы отмечали выше.

Несмотря на это, тенденции и основные данные можно отследить через Prozorro. Поиск по ключевым словам "захоронение" и "ритуальные услуги" показывает, что с 24 февраля 2022 года до конца 2024 года было объявлено 10,8 тысяч тендеров на общую сумму почти 430 миллионов гривен.

Абсолютное большинство тендеров состоялось успешно – 10,6 тысячи. Несложный подсчет показывает, что на каждый неуспешный тендер приходится примерно 53 успешных.

Данные Prozorro свидетельствуют, что расходы на погребение погибших военных существенно различаются в зависимости от региона. Больше всего средств направила Днепропетровская область – 100,8 миллиона гривен. Это объясняется тем, что регион является ключевым тыловым центром, где базируются многочисленные военные части, госпитали и логистические узлы.

Существенные расходы также зафиксированы в:

Запорожской области – 35 миллионов гривен;

Одесской области – 33,3 миллиона гривен;

Киевской области – 29,5 миллиона гривен;

Харьковской области – 27,3 миллиона гривен.

Меньшие суммы направили Черниговская (3,4 миллиона гривен), Херсонская (2,2 миллиона гривен) и Луганская области. Однако это не означает, что эти регионы совсем не заботятся о захоронении погибших. Важно понимать, что Prozorro не фиксирует абсолютно все расходы государственного бюджета и часть услуг может финансироваться через другие каналы.

Анализ расходов на погребение и ритуальные услуги демонстрирует выраженные пики, что могут быть связаны как с бюджетным планированием, так и с периодами обострения боевых действий.

Наибольшие расходы зафиксированы в:

январе 2024 года – 34,5 миллиона гривен,

декабре 2023 года – 32,2 миллиона гривен,

январе 2023 года – 28,3 миллиона гривен,

декабре 2022 года – 23,5 миллиона гривен.

Эти всплески могут свидетельствовать о закрытии финансовых обязательств за предыдущий год, а также об увеличении потерь в периоды активных боевых действий.

В течение 2023 года резкий рост расходов зафиксированы в:

марте – 22,7 миллиона гривен,

июне – 19,9 миллиона гривен,

ноябре – 13 миллионов гривен.

По сравнению с этими показателями, начальный период войны имел значительно меньшие расходы:

февраль 2022 года – 152 тысячи гривен,

апрель 2022 года – 3,9 миллиона гривен.

Почему даже здесь не обходится без скандалов

В начале февраля 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 45 тысяч украинских военных погибли в течение полномасштабного вторжения России. Вместе с тем, по его словам, зафиксировано около 390 тысяч случаев ранений. Ранений больше, чем раненых – это связано с тем, что некоторые возвращались на фронт и повторно были ранены. Редакция нашего изданиявыражает соболезнования всем близким и родным бойцов, которые отдали свою жизнь за Украину.

В 2024 году средствами массовой информации пронеслась ужасная новость – 20 октября около 02:42 во Львове вандалы совершили надругательство над могилами украинских военных на поле почетных захоронений на Лычаковском кладбище. Было повреждено 23 могилы, среди которых 17 – захоронения погибших воинов российско-украинской войны, три – могилы политзаключенных, две – волонтеров.

К сожалению, были несколько досадных случаев вандализма. Благодаря камерам видеонаблюдения и оперативным действиям полиции виновных удалось найти. Мы надеемся, что они понесут справедливое наказание. Относительно мотивов – они могут быть разными, это устанавливают правоохранители,

– отметили во Львовском горсовете.

Кроме того, не так давно в пресс-службе ветеранской организации Veterans HUB Odesa констатировали, что в Одессе систематически возникают проблемы с захоронением павших защитников Украины. По словам представителя организации Николая Сторожука, родственники погибших бойцов жалуются на то, что у них требуют деньги, а в городе не хватает ритуального транспорта.

Отдельный эпизод – скандал вокруг строительства Национального военного мемориального кладбища под Киевом, связанный с прозрачностью тендерного процесса. Консорциум "Билдинг ЮА", который выиграл тендер на 1,75 миллиарда гривен, был создан за день до объявления тендера, что вызвало подозрения у общественности относительно возможных нарушений. Некоторые местные жители выразили обеспокоенность относительно экологических последствий строительства, к примеру, возможного воздействия на грунтовые воды и вырубку леса, но далеко не все поддержали этот протест.

Представители власти заявляли, что тендер был проведен прозрачно и в соответствии с законодательством. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что уже в этом 2025 году Национальное военное мемориальное кладбище должно быть открыто для захоронений погибших украинских военных. В то же время общественность продолжает требовать большей открытости и проведения архитектурного конкурса. По состоянию на это время – строительство продолжается, однако вопросы прозрачности процесса остаются открытыми.

Что демонстрируют все эти истории? Каждый может сделать собственные выводы. Но очевидно одно: неэффективность государственных органов проявляется даже в таких чувствительных областях нашей жизни, как захоронение погибших героев. Общественность должна тщательно следить за действиями власти и всячески способствовать тому, чтобы не было неправильных решений с ее стороны.

Тревожным иногда является и общественное отношение: некоторые в Украине до сих пор не осознают важности чествования погибших защитников. Достаточно вспомнить случаи, когда прохожие не останавливаются во время движения похоронного кортежа или игнорируют минуту молчания.

Признание подвига тех, кто положил жизнь за страну, – это не только о ритуалах, но и о культуре памяти, которая определяет, кем мы являемся как нация.

Журналистыпроводили анализ, приведенный в материале, с помощью инструмента BI.Prozorro. Поэтому упомянутые в публикации цифры касаются исключительно данных, размещенных на платформе Prozorro, если не указан другой источник. Отбор тендеров осуществлялся по таким ключевым словам и словосочетаниям: "похороны", "ритуальные услуги". Охватываемый период: с 24.02.2022 по 31.12.2024