Украина теряет своих лучших сыновей и дочерей, ушедших защищать родное государство. Собратья выполнили завещание защитника с Косовщины Валентина Слюсарчука "Шелби".

30 августа в последний путь отправляли Валентина Слюсарчука с позывным "Шелби" из Косовщины. Его собратья на могиле исполнили любимую песню защитника – "Песню о Довбуше".

Читайте также Получил ранения под Пятихатками и не дожил до 24-летия: на фронте погиб Герой из Волыни

От выполнения сироты по коже

Собственно, "Шелби" завещал, чтобы на его могиле звучала любимая для него песня. Ролик в сеть выложила его двоюродная сестра Светозара Слюсарчук-Крулько. Выполнили ее военные под гитарный аккомпанемент.

К муравьям. Собратья выполнили завещание Валентина, друга "Шелби". Когда сердце разрывается, слезы заливают глаза, но воля друга – святая обязанность. Ведь наш Валентин не был обычным парнем, он не любил слез, любил жизнь. И на могиле раздалась его любимая песня, как он того и хотел,

– написала она.

Собратья исполнили любимую песню защитника на похоронах: смотрите видео

Светозара заметила, что даже когда всем мучительно болит, свою боль мы выливаем в песню.

Обратим внимание, что Валентин Слюсарчук погиб 18 августа в результате минометных обстрелов. Произошло это при ведении боевых действий в районе Вербового Запорожской области. "Шелби" было всего 20 лет.

Заметим, что западные СМИ накануне снова начали распространять информацию о потерях ВСУ. Секретарь СНБО на это уже отреагировал.

Что сказал Данилов о потерях