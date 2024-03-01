В Москве прощаются с Алексеем Навальным: все, что известно о похоронах российского оппозиционера

В Москве 1 марта проходит прощание и похороны российского оппозиционного политика Алексея Навального. 24 Канал собрал все, что известно о церемонии прощания с политиком.

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля. Сегодня, 1 марта, сотни россиян пришли попрощаться и провести в последний путь политика. 24 Канал собрал в один материал все, что известно о похоронах Навального в Москве.

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