В Москве прощаются с Алексеем Навальным: все, что известно о похоронах российского оппозиционера

1 марта 2024, 13:50
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В Москве 1 марта проходит прощание и похороны российского оппозиционного политика Алексея Навального. 24 Канал собрал все, что известно о церемонии прощания с политиком.

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля. Сегодня, 1 марта, сотни россиян пришли попрощаться и провести в последний путь политика. 24 Канал собрал в один материал все, что известно о похоронах Навального в Москве.

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15:14, 01 марта

Гроб с телом Алексея Навального после отпевания вынесли из храма. Люди бросают цветы на машину с гробом и снова скандируют "Навальный!".

Гроб с телом Навального вынесли из церкви: смотрите видео

15:05, 01 марта

Сообщали, что отпевание российского оппозиционного политика Навального состоялось очень быстро.

После этого его повезут на кладбище.

15:04, 01 марта

Мать Навального попрощалась с сыном.

Важно! Кадры, опубликованные ниже, могут быть неприятными для просмотра. Видео 18+

Видео с похорон Навального: смотрите видео (18+)

14:58, 01 марта

В церкви произошло отпевание российского оппозиционера Алексея Навально.

Это впервые с тех пор как сообщили о его смерти, людям показали тело политика. На фото видно, что Навальный лежит в открытом гробу.

Важно! Кадры, приведенные ниже, могут быть неприятны для просмотра. Фото 18+


Алексей Навальный на отпевании в храме / Фото росСМИ

 

14:55, 01 марта

Родители Алексея Навального Анатолий и Людмила пришли в церковь "Утоли моя печали".


Родители Навального прибыли на похороны сына / Фото AP

14:53, 01 марта

В российских медиа писали, что на месте прощания с Навальным "глушат" интернет.

По их словам, в момент, когда тело политика заносили в храм, сорвались все прямые трансляции телеканалов SkyNews, CNBC-TV18 и команды Навального.

14:41, 01 марта

В росСМИ опубликовали видео, как гроб с телом политика заносят в церковь.

Гроб с телом Навального заносят в храм: смотрите видео

14:36, 01 марта

Возле храма замечены посол США Линн Трейси, посол Германии Александр Граф Ламбсдорфф, посол Франции Пьер Леви и дипломатические представители некоторых других стран Евросоюза.

Ранее стало известно, что на прощание с политиком пришли Екатерина Дунцова, Евгений Ройзман и Борис Надеждин.

Проститься с Алексеем Навальным пришли послы стран Евросоюза и США / Фото росСМИ

14:27, 01 марта

Очередь в церковь в Марьино растянулась на квартал, а детей в соседней школе не отпускают с уроков до отпевания политика "в целях безопасности".

Также на крышах близлежащих домов дежурят силовики.

14:24, 01 марта

Возле церкви "Утоли моя печали" большие очереди. Известно, что очередь уже заняла практически весь Марьинский бульвар. Его длина 1,5 километра.

Люди пришли за 2 часа до отпевания политика.

Кроме этого, на улицах много полиции, а также установлены ограждения.

Люди пришли попрощаться с Навальным / Фото росСМИ

13:53, 01 марта

Гроб с телом Алексея Навального привезли в храм "Утоли моя печали", где состоится отпевание политика.

Собравшиеся встретили машину с политиком аплодисментами. Люди скандировали: "Навальный!"

13:37, 01 марта

В Москве 1 марта проходит прощание и похороны российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Автор: Ірина Марціяш