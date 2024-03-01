В Москве прощаются с Алексеем Навальным: все, что известно о похоронах российского оппозиционера
В Москве 1 марта проходит прощание и похороны российского оппозиционного политика Алексея Навального. 24 Канал собрал все, что известно о церемонии прощания с политиком.
Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля. Сегодня, 1 марта, сотни россиян пришли попрощаться и провести в последний путь политика. 24 Канал собрал в один материал все, что известно о похоронах Навального в Москве.
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Гроб с телом Алексея Навального после отпевания вынесли из храма. Люди бросают цветы на машину с гробом и снова скандируют "Навальный!". Гроб с телом Навального вынесли из церкви: смотрите видео Сообщали, что отпевание российского оппозиционного политика Навального состоялось очень быстро. После этого его повезут на кладбище. Мать Навального попрощалась с сыном. Важно! Кадры, опубликованные ниже, могут быть неприятными для просмотра. Видео 18+ Видео с похорон Навального: смотрите видео (18+) В церкви произошло отпевание российского оппозиционера Алексея Навально. Это впервые с тех пор как сообщили о его смерти, людям показали тело политика. На фото видно, что Навальный лежит в открытом гробу. Важно! Кадры, приведенные ниже, могут быть неприятны для просмотра. Фото 18+ В российских медиа писали, что на месте прощания с Навальным "глушат" интернет. По их словам, в момент, когда тело политика заносили в храм, сорвались все прямые трансляции телеканалов SkyNews, CNBC-TV18 и команды Навального. В росСМИ опубликовали видео, как гроб с телом политика заносят в церковь. Гроб с телом Навального заносят в храм: смотрите видео Возле храма замечены посол США Линн Трейси, посол Германии Александр Граф Ламбсдорфф, посол Франции Пьер Леви и дипломатические представители некоторых других стран Евросоюза. Ранее стало известно, что на прощание с политиком пришли Екатерина Дунцова, Евгений Ройзман и Борис Надеждин. Очередь в церковь в Марьино растянулась на квартал, а детей в соседней школе не отпускают с уроков до отпевания политика "в целях безопасности". Также на крышах близлежащих домов дежурят силовики. Возле церкви "Утоли моя печали" большие очереди. Известно, что очередь уже заняла практически весь Марьинский бульвар. Его длина 1,5 километра. Люди пришли за 2 часа до отпевания политика. Кроме этого, на улицах много полиции, а также установлены ограждения. Гроб с телом Алексея Навального привезли в храм "Утоли моя печали", где состоится отпевание политика. Собравшиеся встретили машину с политиком аплодисментами. Люди скандировали: "Навальный!" В Москве 1 марта проходит прощание и похороны российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Алексей Навальный на отпевании в храме / Фото росСМИ
Гроб с телом Алексея Навального после отпевания вынесли из храма. Люди бросают цветы на машину с гробом и снова скандируют "Навальный!".
Гроб с телом Навального вынесли из церкви: смотрите видео
Сообщали, что отпевание российского оппозиционного политика Навального состоялось очень быстро.
После этого его повезут на кладбище.
Мать Навального попрощалась с сыном.
Важно! Кадры, опубликованные ниже, могут быть неприятными для просмотра. Видео 18+
Видео с похорон Навального: смотрите видео (18+)
В церкви произошло отпевание российского оппозиционера Алексея Навально.
Это впервые с тех пор как сообщили о его смерти, людям показали тело политика. На фото видно, что Навальный лежит в открытом гробу.
Важно! Кадры, приведенные ниже, могут быть неприятны для просмотра. Фото 18+
В российских медиа писали, что на месте прощания с Навальным "глушат" интернет.
По их словам, в момент, когда тело политика заносили в храм, сорвались все прямые трансляции телеканалов SkyNews, CNBC-TV18 и команды Навального.
В росСМИ опубликовали видео, как гроб с телом политика заносят в церковь.
Гроб с телом Навального заносят в храм: смотрите видео
Возле храма замечены посол США Линн Трейси, посол Германии Александр Граф Ламбсдорфф, посол Франции Пьер Леви и дипломатические представители некоторых других стран Евросоюза.
Ранее стало известно, что на прощание с политиком пришли Екатерина Дунцова, Евгений Ройзман и Борис Надеждин.
Очередь в церковь в Марьино растянулась на квартал, а детей в соседней школе не отпускают с уроков до отпевания политика "в целях безопасности".
Также на крышах близлежащих домов дежурят силовики.
Возле церкви "Утоли моя печали" большие очереди. Известно, что очередь уже заняла практически весь Марьинский бульвар. Его длина 1,5 километра.
Люди пришли за 2 часа до отпевания политика.
Кроме этого, на улицах много полиции, а также установлены ограждения.
Гроб с телом Алексея Навального привезли в храм "Утоли моя печали", где состоится отпевание политика.
Собравшиеся встретили машину с политиком аплодисментами. Люди скандировали: "Навальный!"
В Москве 1 марта проходит прощание и похороны российского оппозиционного политика Алексея Навального.