"Это вырванное сердце нам, украинцам": во Львове прощаются с Ириной Фарион

В понедельник, 22 июля, Львов прощается с общественным и политическим деятелем, языковедом Ириной Фарион. Она трагически погибла в пятницу, 19 июля. Возле собственного дома ее застрелил неизвестный.

Украинцев шокировала гибель известного языковеда. Ириной Фарион провожают в последний путь тысячи неравнодушных. Подробнее о прощании с Фарион рассказал ведущий 24 Канала Андрей Дрозда.

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"Трагедия для украинской нации"

Тысячи людей 22 июля собрались возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове, чтобы провести Ирину Фарион в последний путь на Лычаковское кладбище. Процессия уже двинулась. К слову, похоронят языковеда неподалеку от могилы Владимира Ивасюка.

При жизни об Ирине Фарион говорили разное, критиковали, утверждая, что она слишком резкая и радикальная, и это разъединяет людей. После ее гибели наоборот – заметен чрезвычайный дух единения, в том числе и во Львове, где хоронят языковеда. На прощание пришла и патриотическая молодежь, и военные, и львовская интеллигенция.

Для меня она является героиней. Это вырванное сердце нам, украинцам. Нам вырывают сердца, что тут еще сказать,

– отметила львовянка, которая пришла попрощаться с языковедом.

"Для украинской нации – это трагедия. Потеря искренней патриотки, которая верила в свой народ и все делала для того, чтобы он стал действительно украинским. Ее смерть не будет напрасной", – убежден львовянин

На прощание с языковедом приехали также люди из других городов. Поэтому процессия, без преувеличения, очень большая.

На парастасе 21 июля также было немало людей. Прощание началось по расписанию в 19 часов и должно было продолжаться до 22. Однако людей пришло настолько много, что церемония прощания завершилась минимум на час позже.

Коротко о гибели Ирины Фарион