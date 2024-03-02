Это самое страшное для Путина, – экс-сотрудник КГБ рассказал, как прошел похорон Навального

В первый день весны в Москве состоялись похороны Алексея Навального. Желающих попрощаться с политиком вышло в десятки раз больше, чем ожидала кремлевская власть.

Такое массовое собрание людей во время похорон Навального действительно удивило Кремль. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, объяснив, в чем просчиталось российское руководство.

Смотрите также В России прощаются с Алексеем Навальным: все, что известно о смерти политика и его похоронах

Ажиотаж, на который не рассчитывали

В пятницу, 1 марта, в России десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы попрощаться с Алексеем Навальным. Кремль, вероятно, не ожидал такого возмущения общества. В конце концов, когда 16 февраля объявили о смерти так называемого оппозиционера, то россияне в основном ходили к мемориалам жертв ГУЛАГа и тому подобное.

Тогда в России вышло несколько десятков или несколько сотен человек, но никакой массовости не наблюдалось

Всегда работает арифметика борьбы с властью. Если вас выходите десять, то вас скрутят, потому что против вас есть 20, 30, 100 ОМОНовцев или Росгвардейцев. А вот если вас выходит миллион, то никакая Росгвардия вас никогда не тронет, потому что она понимает, что ее просто сметут, как только она что-нибудь попытается сделать. Поэтому власть в целом прокололась,

– отметил Сергей Жирнов.

Кремль всячески пытался создать всем сторонникам и соратникам Навального очень много сложностей. В частности, не давали арендовать ни семье, ни соратникам Навального помещение, где можно было бы попрощаться, долго не отдавали тело и позволили выбрать маленькую церковь для похорон и очень маленькое кладбище.

"Они думали, что все спокойно произойдет. А произошло так: люди собрались сначала огромной толпой вокруг церкви, а когда тело отвезли на кладбище, то вся эта огромная толпа двинулась за ним в похоронной процессии на кладбище. Думаю, что там была сотня тысяч людей или даже больше", – заметил экс-сотрудник КГБ.

Между церковью и кладбищем, где хоронили Навального, было 3,5 километра. На все это расстояние растянулась огромная толпа. Россиян действительно было немало, до вечера количество людей возле кладбища не уменьшалось.

Самое страшное для Путина

В конце концов, смерть Навального будет иметь и долгосрочные последствия. Поскольку на захоронение так называемого оппозиционера официально дали разрешение, теперь у людей будет новое место для "собраний".

Самое главное и самое страшное для Путина, что теперь есть "место паломничества". С этим Путину справиться уже не удастся, потому что дали официальное разрешение на захоронение Навального. Теперь есть конкретное кладбище, конкретная могила, поэтому десятки или сотни тысяч могут хоть каждый день туда ходить,

– отметил Жирнов.

И теперь люди смогут показать, что какие-то оппозиционеры его режима, таки существуют. Интересно, что уже 17 марта в России должны пройти так называемые выборы президента, поэтому люди демонстративно могут после голосования прийти и возложить цветы к могиле Навального. Таким образом, мол, показывая свое неприятие действующей власти.

Путин прямо ответственен за смерть Навального

Смерть так называемого оппозиционера многие считают убийством Владимира Путина. Хотя Навальный действительно умер из-за разрыва тромба (что подтверждали и в ГУР), кремлевская власть делала все для того, чтобы сделать пребывание Навального в тюрьме невыносимым.

Обратите внимание! Навального практически 300 дней удерживали в ШИЗО – это карцер, куда помещают зеков, которые нарушили с точки зрения ФСИН и с точки зрения надзирателей определенные внутренние распорядки.

"Конечно, это доведение до смерти. Есть такое понятие "доведение до самоубийства", а это доведение до смерти, даже если Путин и не собирался его специально убивать", – отметил Сергей Жирнов.

Кроме того, не стоит забывать и о выборах президента, которые уже скоро пройдут в России. Перед выборами в 2018 году, когда Путин уже имел проблемы с рейтингами, диктатор устроил показательную "публичную казнь" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Отравление Сергея Скрипаля

Попытка убийства бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, гражданина Великобритании, и его дочери, гражданки России, Юлии Скрипаль 4 марта 2018 года в Солсбери. В России Романа Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Великобритании.

По версии следствия, яд разместили на ручке двери дома Скрипалей. Их нашли без сознания возле торгового центра. Позже выяснилось, что их отравили боевым веществом класса Новичок. После длительного лечения Скрипали выжили.

Лондон заявил, что ответственным за отравление Скрипалей является Владимир Путин.

"Я говорил о том, что Путин может в этом году сделать такую же вещь, потому что понятно, что он имеет нулевой рейтинг. Это показал Пригожин в прошлом году, потому что когда он устроил свой мятеж, ни один человек не вышел защищать Путина. Поэтому вполне возможно, что Путин, для того, чтобы поднять уровень условного фашистского патриотизма в России, захотел организовать какую-то публичную казнь", – заметил Жирнов.

На этот раз резонансная смерть произошла в России, в колонии под ответственностью Федеральной службы исполнения наказаний России, под ответственностью Министерства юстиции, которые непосредственно подчиняются Путину.

Это называется прокол системы, потому что она его плохо удерживала, довела до смерти, она его не лечила и создавала ему нечеловеческие условия. То есть в любом случае Путин ответственен за эту смерть Навального. Поэтому мы можем прямо говорить, Путин убил Навального,

– подчеркнул Жирнов.

Похороны Навального: коротко