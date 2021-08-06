Где и когда организуют похороны и прощание с Евгением Марчуком: в СБУ рассказали детали

Украинцы смогут попрощаться с первым главой Службы безопасности Украины Евгением Марчуком в субботу, 7 августа. Событие состоится в доме официальных приемов на улице Грушевского, 22 в Киеве.

Прощание с Марчуком продлится с 12:00 до 15:00. В последний раз увидеться с государственным деятелем смогут все желающие.

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Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, похоронят экспремьер-министра Марчука на Байковом кладбище. На захоронение выделят 198 тысяч гривен. За отдание военных почестей генералу армии Украины Марчуку будет отвечать Минобороны и СБУ.

Что известно о Евгении Марчуке: главные факты

Политическая карьера Евгения Марчука стартовала в 1963 году в Комитете государственной безопасности Украинской ССР.

После обретения Украиной независимости, в 1991 году Марчук стал первым председателем СБУ. Через несколько лет, в 1995 году – премьер-министром.

В новом тысячелетии Марчук стал министром обороны (2003 – 2004 годы), а впоследствии создал именной политический блок "Євген Марчук – Єдність" и принял участие в парламентских выборах, хотя в ВРУ не попал.

Во время президентства Виктора Ющенко, в 2008 году, Марчука назначили советником главы государства.

Он также представлял Украину в Трехсторонней контактной группе (2015 – 2019 годы).