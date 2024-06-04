Простились с журналисткой Анастасией Волковой, которая трагически погибла в Донецкой области

В Славянске Донецкой области попрощались с 31-летней журналисткой, военным корреспондентом Анастасией Волковой.

Анастасия Волковаа погибла в трагическом ДТП. Проститься с погибшей пришли любимый, друзья, коллеги.

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Все горячие точки фронта, репортажи из-под обстрелов. Настя привыкла рисковать жизнью ради правды, но судьба забрала его неожиданно, в ДТП.

– написал Артем Лисогор – руководитель Луганской ОВА.

"Будет жить в сотнях рассказанных историй"

Он отметил, что погибшая мечтала о возвращении в Луганск и именно ее репортаж должен был стать первым из освобожденного областного центра.

"Настя ушла, но оставила после себя тысячи сюжетов. Она будет жить в сотнях рассказанных историй о наших свободолюбивых людях и несокрушимых защитниках, в каждом кадре наших родных городов, в нашей памяти", – добавил руководитель ОВА.

Анастасию похоронили в Славянске.

Прощание с журналисткой Анастасией Волковой / Фото Луганской ОВА

Гибель Анастасии Волковой