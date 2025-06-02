Похоже на ультимативные требования, – Зеленский о российском "меморандуме"

Владимир Зеленский отреагировал на так называемый "меморандум", который представила Россия. Украинский лидер заявил, что в документе страна-агрессор повторила свои ультимативные требования.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время общения с журналистами, которые цитирует "РБК-Украина".

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Как Зеленский высказался о "меморандуме" России

Владимир Зеленский отметил, что он сам пока что не видел так называемого российского "меморандума" лично. Однако о пунктах документа ему рассказали партнеры.

Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи России,

– добавил президент.

Глава государства отметил, что открыто поделится своим мнением о "меморандуме" страны-агрессора, когда его увидит сам.

К слову, ранее российские СМИ показали пункты так называемого "меморандума", который повезла в Стамбул делегация Кремля.

В документе содержится ряд циничных условий к Украине, среди которых есть: полный вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей за 30 дней прекращения огня, международное признание Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, нейтралитет Украины проведение выборов в Украине, а затем подписание мирного договора и другие крайне циничные и неприемлемые для нашей страны и мира.